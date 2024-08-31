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Posted 31 августа, 12:14

Published 31 августа, 12:14

Modified 31 августа, 12:16

Updated 31 августа, 12:16

Август закончился красочно в Приморье

Насыщенно, как закат: Владивосток ярко проводил лето — фото

31 августа 2024, 12:14
Фото: vostokmedia.com

Август закончился красочно в Приморье

Сюжет
Дети
Сегодня, 31 августа, в центре Владивостока развернулось массовое гуляние. Приморцы не только чудесно отметили День знаний, но и красиво проводили лето.

В дальневосточной столице прошел общегородской праздник в честь Дня знаний. Горожане и гости Владивостока с размахом отметили начало учебного года.

Затем отдыхающие наблюдали за невероятно красивым закатом. Он был таким же насыщенным, как и весь сегодняшний день в краевой столице.

Фото: vostokmedia.com

Вечером огромное количество приморцев собралось на центральной площади на завершающем мероприятии празднества. Дети и их родители наслаждались выступлениями местных талантов и с нетерпением ждали появления хедлайнера вечера — Mary Gu.

Вот так Владивосток проводил лето, которое передало свои права осени. Совсем скоро в Приморском крае станет значительно прохладнее.

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