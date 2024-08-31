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Posted 31 августа, 01:19

Published 31 августа, 01:19

Modified 31 августа, 01:53

Updated 31 августа, 01:53

Удивительную бабочку заметили в Приморском крае

Необычный любитель хмельного трапезничал в цветочной клумбе в Приморье — видео

31 августа 2024, 01:19
Фото: Изображение Midjourney

Удивительную бабочку заметили в Приморском крае

Сюжет
Насекомые
Увидеть насекомое, которое напоминает экзотическую птичку колибри, настоящая удача. Приморцу посчастливилось увидеть бражника во Владивостоке.

Бражника, которого нередко путают с колибри, попался в объектив камеры жителя Владивостока. Бабочка собирала нектар в цветочной клумбе около инфекционной больницы на Крыгина.

В новых медиа отметили, что насекомое встречается в Приморье не впервые. К слову, удивителен не только внешний вид приморского «колибри», но и его рацион. Необычный летун питается, помимо нектара, перебродившими соками ягод и фруктов.

Видео: vlad_ork.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что целая стая махаонов изумила девушку в дальневосточной столице.

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