Необычный любитель хмельного трапезничал в цветочной клумбе в Приморье — видео

Posted 31 августа, 01:19
Published 31 августа, 01:19
Modified 31 августа, 01:53
Updated 31 августа, 01:53
Бражника, которого нередко путают с колибри, попался в объектив камеры жителя Владивостока. Бабочка собирала нектар в цветочной клумбе около инфекционной больницы на Крыгина.
В новых медиа отметили, что насекомое встречается в Приморье не впервые. К слову, удивителен не только внешний вид приморского «колибри», но и его рацион. Необычный летун питается, помимо нектара, перебродившими соками ягод и фруктов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что целая стая махаонов изумила девушку в дальневосточной столице.