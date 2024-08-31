Подорожание автомобилей неизбежно в Приморье: какие модели под ударом?

Важно отметить, в АвтоВАЗе изменений в ценообразовании моделей Lada не предвидится. С начала 2024 года отечественный производитель проиндексировал цены в среднем на 4,3%. Однако исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Игорь Чикин считает, что рост утилизационного сбора отразится не только на импортных моделях, но и на отечественных. Более того, по его расчетам, грядет подорожание около 10% из-за проблем с переводами в китайские банки и повышенной ключевой ставки.



Многие эксперты считают, что приобрести новый автомобиль станет сложнее уже этой осенью. Многие дилеры работали по летним скидкам, которые постепенно начали отменять. «Москвич» анонсировал щедрые скидки еще весной 2024 года. Chery и Geely тоже предлагали выгодные условия для покупки машин этим летом.