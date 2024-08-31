Подорожание автомобилей неизбежно в Приморье: какие модели под ударом?

Posted 31 августа, 04:40
Published 31 августа, 04:40
Modified 31 августа, 05:35
Updated 31 августа, 05:35
Издание Autonews сообщило, что осеннее подорожание автомобилей неизбежно. На цены могут повлиять сразу несколько обстоятельств: возможное повышение утильсбора, инфляция, увеличение ключевой ставки кредитов и колебания курсов валют. Какие машины подорожают в первую очередь? Специалисты поделились прогнозами.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что новые машины могут снова подорожать из-за изменений, касающихся утильсбора. Если его увеличат, то цены на китайские машины взлетят на 10-20%, — а это около 300 000 рублей от цены базового авто из Поднебесной. А если прибавить уровень инфляции и изменения валютного курса, то сформируется неприятная ситуация для потенциальных покупателей.
Важно отметить, в АвтоВАЗе изменений в ценообразовании моделей Lada не предвидится. С начала 2024 года отечественный производитель проиндексировал цены в среднем на 4,3%. Однако исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Игорь Чикин считает, что рост утилизационного сбора отразится не только на импортных моделях, но и на отечественных. Более того, по его расчетам, грядет подорожание около 10% из-за проблем с переводами в китайские банки и повышенной ключевой ставки.
Многие эксперты считают, что приобрести новый автомобиль станет сложнее уже этой осенью. Многие дилеры работали по летним скидкам, которые постепенно начали отменять. «Москвич» анонсировал щедрые скидки еще весной 2024 года. Chery и Geely тоже предлагали выгодные условия для покупки машин этим летом.
Однако автомобили, которые привозят по параллельному импорту, наоборот подорожали. Ощутимое повышение стоимость коснулось тех производителей, которые пользуются повышенным спросом среди россиян. Немецкие BMW и Volkswagen, корейские Kia, Hyundai и Toyota изменили цены на ходовые модели.
В это же время другие машиностроительные компании стали дешевле. Авто, которые «залежались» на складах, начали распродавать, чтобы освободить место на площадках. Приобрести по приятно цене можно было некоторые модели Suzuki, Mitsubishi, Skoda, Honda.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Восточном экономическом форуме обсудят развитие авторынка в Приморском крае.