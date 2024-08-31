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Posted 31 августа, 00:29

Published 31 августа, 00:29

Modified 31 августа, 00:35

Updated 31 августа, 00:35

«Расслабиться дома не дают»: тигр кинулся на машину в Приморье?

«Расслабиться дома не дают»: тигр кинулся на машину в Приморье?

31 августа 2024, 00:29
Фото: 1MI
Сюжет
Животные
В Приморском крае тигр просто загорал и наслаждался уходящим летом, но все изменилось после того, как в поле видимости появился автомобиль.

В новых медиа появились кадры с хозяином тайги — амурским тигром. Только вот приморцы, которые восхищались полосатым котом, остались недовольны встречей с хищником.

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Оказалось, автор видео заявил, что краснокнижный обитатель леса кинулся на машину. Но в telegram-канале центра «Амурский тигр» ответили на обвинения в сторону хищника.

«Из короткого видео, которое было отправлено в паблик с комментарием о бросках, можно сделать только один вывод: люди доставали тигра. Если он и совершал выпады (в чем мы сомневаемся), то лишь с целью прогнать надоедливых наблюдателей», — отметили в организации.

К слову, многие комментаторы солидарны со специалистами.

«Сначала достают, кричат, а потом жалуются. Где логика?»;
«Он же у себя дома отдыхает, а не в вашей квартире. Зачем вы лезите к нему?»;
«А зачем так провоцировать дикое животное?».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигры тоже удивлены тому, что лето быстро пролетело в Приморье.

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