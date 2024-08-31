«Расслабиться дома не дают»: тигр кинулся на машину в Приморье?

Posted 31 августа, 00:29
Published 31 августа, 00:29
Modified 31 августа, 00:35
Updated 31 августа, 00:35
В новых медиа появились кадры с хозяином тайги — амурским тигром. Только вот приморцы, которые восхищались полосатым котом, остались недовольны встречей с хищником.
Оказалось, автор видео заявил, что краснокнижный обитатель леса кинулся на машину. Но в telegram-канале центра «Амурский тигр» ответили на обвинения в сторону хищника.
«Из короткого видео, которое было отправлено в паблик с комментарием о бросках, можно сделать только один вывод: люди доставали тигра. Если он и совершал выпады (в чем мы сомневаемся), то лишь с целью прогнать надоедливых наблюдателей», — отметили в организации.
К слову, многие комментаторы солидарны со специалистами.
«Сначала достают, кричат, а потом жалуются. Где логика?»;
«Он же у себя дома отдыхает, а не в вашей квартире. Зачем вы лезите к нему?»;
«А зачем так провоцировать дикое животное?».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигры тоже удивлены тому, что лето быстро пролетело в Приморье.