Ревизорская проверка: что находится «внутри» ЖК «Футурист» во Владивостоке?

Posted 31 августа, 11:38
Published 31 августа, 11:38
Modified 31 августа, 11:38
Updated 31 августа, 11:38
В настоящее время дальневосточная столица все активнее полнится новыми жилыми комплексами. Еще на стадии заливки бетона застройщики предлагают потенциальным покупателям огромное множество условий. У каждого свой ценник, отделка, материалы и другие нюансы, — но как же в этом не запутаться покупателю?
«Восток-Медиа» запускает проект «Ревизорро» — мы посетим разные стройплощадки, а затем открыто и честно расскажем, насколько идеальные картинки девелоперов совпадают с суровыми ожиданиями.
ЖК «Футурист» строится во Владивостоке в районе БАМ. Здания с «вдохновляющими панорамными видами на акваторию Амурского залива» введут в эксплуатацию в IV квартале 2025 года. Однако, прогуляться по демо-этажу и посмотреть, что ждет собственников в будущем, можно уже сейчас. Под видом покупателя корреспондент издания записался на презентацию и лично обошел все доступные для этого квартиры.
Застройщик обещает, что жилье можно получить в одном из двух вариантов отделки, один из которых — white box, — предполагает, что все черновые работы уже выполнены. Пол выровнен, стены заштукатурены, окна встроены, а косметический ремонт покупатель делает так, как хочет — хоть в серо-буро-малиновом. С этим пунктом у «Футуриста» все четко — в том числе и по вопросу о проведении сетей. Розетки и выключатели встроены, радиаторы установлены, трубы готовы к подключению сантехники.
Интересно, что в квартирах с высокими потолками (около 3 метров!) — заготовлены стандартные дверные проемы. Вполне вероятно, что многим покупателям приглянулись бы двери повыше и пошире, но такие пожелания не предусмотрены. Как объяснил «агенту под прикрытием» представитель застройщика, установленные проемы выполнены так, чтобы нормы пожарной безопасности были соблюдены — а это, действительно, очень важно.
Если покупатель, как и агент под прикрытием, не рассматривает «вайтбокс» и уж тем более черновую отделку, то компания достает из рукава туз — готовый ремонт. То есть, такая квартира предполагает, что ее можно или сразу же сдать в аренду, или заехать со своей мебелью и жить без мыслей о том, как много еще предстоит сделать.
Оказалось, под готовым ремонтом застройщик понимает максимально полную отделку. Тут уже и ламинат, и натяжные потолки, и флизелиновые обои под покраску. Помимо межкомнатных дверей и плинтусов, как и было обещано, в квартире есть трасса под кондиционер — ее видно на первом фото. Корреспондент издания даже успел погреть ноги на встроенном теплом полу на лоджии — такие, к слову, есть и в ванной комнате. А еще в ванной «ревизорро» обнаружил готовую сантехнику, встроенную тумбу, полотенцесушитель и даже зеркало.
Кстати, погуляв немного по разным квартирам, «ревизорро» не отпускало чувство, что чего-то в них не хватает. Со временем стало понятно — в помещениях нет единых «рубильников» для воды. И вот тут компания и «прокололась»: оказывается, отключить всю воду в жилье одним поворотом можно только из подъезда. Это, конечно, минус довольно ощутимый — в голове уже рисуются кадры бега через всю квартиру на «лестничную клетку», пока сломавшийся кран брызжет ледяной водой. С другой стороны, такое решение вполне может сыграть и на руку жильцам дома. Так, если соседи снизу могут отключить подачу воды в квартиру над ними, если вдруг случилась авария во время отъезда хозяев.
Но вернемся к нашей отделке.
Для того, чтобы представить, как жилье с ремонтом от застройщика будет смотреться после заезда собственников, фантазировать не нужно — для этого компания придумала демоверсию жилой квартиры. Полежать на кровати и посмотреть телевизор агенту под прикрытием не разрешили. Тем не менее, за этот тип отделки компания получает дополнительные очки за выполненные ожидания. Все, как и должно быть — заезжай и живи.
Если начать задавать представителю компании вопросы о том, как утеплен дом снаружи, где проходят тепловые сети под полом, и какие стеклопакеты использовал застройщик, то можно попасть в еще одно интересное помещение — технорум. Здесь «ревизорро» и получил наглядные ответы.
К слову, о стеклопакетах: по заявлениям застройщика, окна устроены так, чтобы летом квартира не отдавала прохладу от кондиционера улице, а зимой наоборот — сохраняла тепло в себе. «Потенциальному покупателю» удалось проверить это на специальном аппарате, и оказалось, что специальное стекло достойно выполняет возложенные на него обязанности.
Как сообщает сайт жилого комплекса, в ближайшее время застройщик завершит возведение стен и вставку окон, после чего перейдет к фасадным работам. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что внутренняя отделка квартир демо-этажа «Футуриста» ревизорскую проверку прошла. А «Восток-Медиа» и дальше будет совершать прогулки по приморским ЖК и показывать их «изнутри» и от первого лица.