Ревизорская проверка: что находится «внутри» ЖК «Футурист» во Владивостоке?

Кстати, погуляв немного по разным квартирам, «ревизорро» не отпускало чувство, что чего-то в них не хватает. Со временем стало понятно — в помещениях нет единых «рубильников» для воды. И вот тут компания и «прокололась»: оказывается, отключить всю воду в жилье одним поворотом можно только из подъезда. Это, конечно, минус довольно ощутимый — в голове уже рисуются кадры бега через всю квартиру на «лестничную клетку», пока сломавшийся кран брызжет ледяной водой. С другой стороны, такое решение вполне может сыграть и на руку жильцам дома. Так, если соседи снизу могут отключить подачу воды в квартиру над ними, если вдруг случилась авария во время отъезда хозяев.