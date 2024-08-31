«Скрутили и бросили»: война против самокатов продолжается во Владивостоке? — фото

Posted 31 августа, 05:01
Published 31 августа, 05:01
Modified 31 августа, 05:03
Updated 31 августа, 05:03
Во Владивостоке самокаты нередко становятся яблоком раздора для горожан. На Тихой продавец киоска в одиночку выкидывала «железных коней» на дорогу. На Овчинникова куча электросамокатов оказалась в кустах.
При каких обстоятельствах повредили данный двухколесный транспорт — неизвестно, однако за подобные проделки предусмотрены штрафные санкции до 90 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писали о том, какие штрафы грозят самокатчикам за нарушения правил дорожного движения в Приморском крае.