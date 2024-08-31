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Posted 31 августа, 05:01

Published 31 августа, 05:01

Modified 31 августа, 05:03

Updated 31 августа, 05:03

Неизвестные сломали электросамокат и бросили в центре Владивостока

«Скрутили и бросили»: война против самокатов продолжается во Владивостоке? — фото

31 августа 2024, 05:01
Фото: vostokmedia.com

Неизвестные сломали электросамокат и бросили в центре Владивостока

Сюжет
Самокаты
Неизвестные сломали самокат и оставили его прямо в центре дальневосточной столицы. Транспортному средству буквально «скрутили» руль, затем бросили его на тротуаре.

Во Владивостоке самокаты нередко становятся яблоком раздора для горожан. На Тихой продавец киоска в одиночку выкидывала «железных коней» на дорогу. На Овчинникова куча электросамокатов оказалась в кустах.

При каких обстоятельствах повредили данный двухколесный транспорт — неизвестно, однако за подобные проделки предусмотрены штрафные санкции до 90 000 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писали о том, какие штрафы грозят самокатчикам за нарушения правил дорожного движения в Приморском крае.

За самокатичков снова жестко взялись: новые штрафы до 150 тыс. рублей в Приморье
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