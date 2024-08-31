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Posted 31 августа, 08:40

Published 31 августа, 08:40

Modified 31 августа, 08:42

Updated 31 августа, 08:42

«Уважение таким работникам»: подробности грязной «блокировки» авто в Приморье

«Уважение таким работникам»: подробности грязной «блокировки» авто в Приморье

31 августа 2024, 08:40
Фото: mark2_che
Сюжет
Мусор
В Приморском крае автомобилист оставил машину около мусорной площадки. Выяснилось, кто отомстил мужчине за необдуманный поступок.

В Уссурийске автомобилист припарковал машину, загородив путь к мусорным бакам. Однако в комментариях выяснилось, кто отомстил горе-водителю.

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Оказывается, работники мусоровоза отомстили уссурийцу. За что их поблагодарили подписчики новых медиа. «Уважение таким работникам. Спасибо за то, что вывезли мусор и отомстили», — написала девушка.

Важно отметить, что владелец «Мерседеса» намерен отомстить обидчикам. «Я теперь буду рядом класть, пусть собирают», — написал мужчина.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подобные случаи нередко происходят в Приморском крае. Во Владивостоке за неправильную парковку поплатился горожанин на Патрокле.

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