«Уважение таким работникам»: подробности грязной «блокировки» авто в Приморье

Posted 31 августа, 08:40
Published 31 августа, 08:40
Modified 31 августа, 08:42
Updated 31 августа, 08:42
В Уссурийске автомобилист припарковал машину, загородив путь к мусорным бакам. Однако в комментариях выяснилось, кто отомстил горе-водителю.
Оказывается, работники мусоровоза отомстили уссурийцу. За что их поблагодарили подписчики новых медиа. «Уважение таким работникам. Спасибо за то, что вывезли мусор и отомстили», — написала девушка.
Важно отметить, что владелец «Мерседеса» намерен отомстить обидчикам. «Я теперь буду рядом класть, пусть собирают», — написал мужчина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подобные случаи нередко происходят в Приморском крае. Во Владивостоке за неправильную парковку поплатился горожанин на Патрокле.