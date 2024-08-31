Ветра «снесут» август: какая погода ожидается в последний день лета? — прогноз

Posted 30 августа, 23:22
Published 30 августа, 23:22
Modified 30 августа, 23:25
Updated 30 августа, 23:25
Сегодня, 31 августа, синоптическую обстановку определяют активные фронтальные фронты, сообщает «Примпогода». В центральных районах ожидаются умеренные осадки. Кое-где ударят грозы. Умеренный западный ветер местами разовьется до сильного. Температурный фон составит 23 — 28 °C.
Во Владивостоке осадков не прогнозируется, северо-западный умеренный ветер усилится в течение дня. Воздух прогреется до 26 — 28 °C.
В Уссурийске дождей не предвидится, после обеда северо-западный сильный ветер. Температура воздуха будет колебаться от 25 — 27 °C.
В Находке переменная облачность и северо-западный сильный ветер. Термометры покажут 27 — 29 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что небо затянуло за считанные минуты во Владивостоке.