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Posted 30 августа, 23:22

Published 30 августа, 23:22

Modified 30 августа, 23:25

Updated 30 августа, 23:25

Сильные ветра взбодрят Приморский край в почти 30-градусную жару

Ветра «снесут» август: какая погода ожидается в последний день лета? — прогноз

30 августа 2024, 23:22
Фото: Изображение Midjourney

Сильные ветра взбодрят Приморский край в почти 30-градусную жару

Сюжет
Погода
В последний день августа в Приморье будет тепло, но очень ветрено. Более того, в регион наведались активные фронтальные разделы.

Сегодня, 31 августа, синоптическую обстановку определяют активные фронтальные фронты, сообщает «Примпогода». В центральных районах ожидаются умеренные осадки. Кое-где ударят грозы. Умеренный западный ветер местами разовьется до сильного. Температурный фон составит 23 — 28 °C.

Во Владивостоке осадков не прогнозируется, северо-западный умеренный ветер усилится в течение дня. Воздух прогреется до 26 — 28 °C.

В Уссурийске дождей не предвидится, после обеда северо-западный сильный ветер. Температура воздуха будет колебаться от 25 — 27 °C.

В Находке переменная облачность и северо-западный сильный ветер. Термометры покажут 27 — 29 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 25°C;
  • Залив Находка — 22 °C;
  • Залив Посьета — 25 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что небо затянуло за считанные минуты во Владивостоке.

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