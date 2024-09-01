«Динамо» стали победителями Азиатско-Европейского кубка чемпионов по баскетболу

Победа в Азиатско-Европейском кубке чемпионов стала настоящим праздником для Приморья. Игра, прошедшая в китайском городе Чунцин, оказалась напряженной и полной драматических моментов. Команды шли почти «в ногу» от начала и до конца встречи, но в решающий момент приморские баскетболисты смогли вырвать победу.