«Динамо» стали победителями Азиатско-Европейского кубка чемпионов по баскетболу

Posted 1 сентября, 03:01
Published 1 сентября, 03:01
Modified 1 сентября, 03:01
Updated 1 сентября, 03:01
Победа в Азиатско-Европейском кубке чемпионов стала настоящим праздником для Приморья. Игра, прошедшая в китайском городе Чунцин, оказалась напряженной и полной драматических моментов. Команды шли почти «в ногу» от начала и до конца встречи, но в решающий момент приморские баскетболисты смогли вырвать победу.
Победу приморской команды прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко:
Финальный счет — 80-75! Поздравляем нашу команду, вы — гордость Приморья!
Несколькими днями ранее приморское «Динамо» уже продемонстрировало свои высокие способности, выиграв у сильных игроков из Китая со счетом 77-75.