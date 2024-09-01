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Posted 1 сентября, 03:01

Published 1 сентября, 03:01

Modified 1 сентября, 03:01

Updated 1 сентября, 03:01

«Динамо» стали победителями Азиатско-Европейского кубка чемпионов по баскетболу

«Динамо» стали победителями Азиатско-Европейского кубка чемпионов по баскетболу

1 сентября 2024, 03:01
Фото: VoloshkoAnton/174
Сюжет
Динамо
Приморские баскетболисты стали победителями Азиатско-Европейского кубка чемпионов, одолев в финальной игре сильнейшую команду китайской профессиональной лиги «Ляонин Леопардс». Финальный счет — 80-75!

Победа в Азиатско-Европейском кубке чемпионов стала настоящим праздником для Приморья. Игра, прошедшая в китайском городе Чунцин, оказалась напряженной и полной драматических моментов. Команды шли почти «в ногу» от начала и до конца встречи, но в решающий момент приморские баскетболисты смогли вырвать победу.

Победу приморской команды прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко:

Финальный счет — 80-75! Поздравляем нашу команду, вы — гордость Приморья!
Фото: VoloshkoAnton/174

Несколькими днями ранее приморское «Динамо» уже продемонстрировало свои высокие способности, выиграв у сильных игроков из Китая со счетом 77-75.

«Динамо» — чемпион: команда из Приморья обыграла одних из лучших баскетболистов Китая
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