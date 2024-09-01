Глава Приморья Олег Кожемяко поздравил приморских баскетболистов с победой в Китае

Posted 1 сентября, 04:51
Published 1 сентября, 04:51
Modified 1 сентября, 04:51
Updated 1 сентября, 04:51
В китайском Чунцине завершился Азиатско-Европейский кубок по баскетболу, в котором приморское «Динамо» одержало историческую победу. В финальной игре приморские баскетболисты победили сильного соперника — команду «Ляонин Леопардс», чемпионов Китайской профессиональной лиги СВА. В упорной и напряженной борьбе наши спортсмены сумели одержать победу с финальным счетом 80-75.
Глава Приморского края Олег Кожемяко выразил свою радость и гордость за баскетболистов, обратившись с поздравлением к команде.
«Поздравляем нашу команду, гордимся вами», — сказал Кожемяко.
Для приморского «Динамо» это участие в турнире стало дебютным, но команда показала замечательную подготовку и бойцовский характер, что стало залогом их успеха. Многие болельщики отмечают, что эта победа станет сильным стимулом для развития и популяризации баскетбола в регионе.