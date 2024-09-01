Глава Приморья Олег Кожемяко поздравил приморских баскетболистов с победой в Китае

Для приморского «Динамо» это участие в турнире стало дебютным, но команда показала замечательную подготовку и бойцовский характер, что стало залогом их успеха. Многие болельщики отмечают, что эта победа станет сильным стимулом для развития и популяризации баскетбола в регионе.