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Posted 1 сентября, 04:51

Published 1 сентября, 04:51

Modified 1 сентября, 04:51

Updated 1 сентября, 04:51

Глава Приморья Олег Кожемяко поздравил приморских баскетболистов с победой в Китае

Глава Приморья Олег Кожемяко поздравил приморских баскетболистов с победой в Китае

1 сентября 2024, 04:51
Фото: VoloshkoAnton/174
Сюжет
Чемпионат
Приморское «Динамо» завоевало чемпионский титул Азиатско-Европейского кубка в Китае. Это первая победа команды на соревнованиях такого высокого уровня.

В китайском Чунцине завершился Азиатско-Европейский кубок по баскетболу, в котором приморское «Динамо» одержало историческую победу. В финальной игре приморские баскетболисты победили сильного соперника — команду «Ляонин Леопардс», чемпионов Китайской профессиональной лиги СВА. В упорной и напряженной борьбе наши спортсмены сумели одержать победу с финальным счетом 80-75.

Глава Приморского края Олег Кожемяко выразил свою радость и гордость за баскетболистов, обратившись с поздравлением к команде.

«Поздравляем нашу команду, гордимся вами», — сказал Кожемяко.

Для приморского «Динамо» это участие в турнире стало дебютным, но команда показала замечательную подготовку и бойцовский характер, что стало залогом их успеха. Многие болельщики отмечают, что эта победа станет сильным стимулом для развития и популяризации баскетбола в регионе.

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