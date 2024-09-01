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Posted 1 сентября, 09:10

Published 1 сентября, 09:10

Modified 1 сентября, 09:10

Updated 1 сентября, 09:10

Итоги недели в Приморье: губернатор и День пчеловода, День рождения Артема и ВЭФ-2024

Итоги недели в Приморье: губернатор и День пчеловода, День рождения Артема и ВЭФ-2024

1 сентября 2024, 09:10
Сюжет
Итоги недели
Самые интересные события недели с 26 июля по 1 сентября в Приморье

Кожемяко и День пчеловода

31 августа в Приморье отмечали День пчеловода. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил с этим праздником всех, кто занимается этим нужным и полезным делом. Глава региона отметил, что у нашего края большие перспективы в производстве мёда и сопутствующей продукции.

День рождения Артема

30 августа 2024 года, в рамках торжеств по случаю Дня шахтера и Дня города в Артёме прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику революционеру Федору Андреевичу Сергееву (Артёму), в честь которого назван город.

Мэр Артема Вячеслав Квон поздравил жителей города с Днём знаний
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Программа ВЭФ

С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке пройдет девятый Восточный экономический форум, полная деловая программа которого уже доступна на официальном сайте мероприятия. Главной темой форума станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Что будет на ВЭФ-2024: опубликована деловая программа
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Владивосток без потопов

Во Владивостоке на проблемных участках будут установлены насосы, чтобы ускорить отвод воды во время ливней. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Приморья.

Владивосток борется с подтоплениями: установка насосов ускорит отвод воды
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День знаний

Сегодня в Приморском крае, как и во всей России, отмечается День знаний. Глава Владивостока Константин Шестаков и глава Артема Вячеслав Квон поздравили жителей с этим праздником.

Константин Шестаков поздравил учащихся Владивостока с Днем знаний
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Победа в Китае

Приморские баскетболисты стали победителями Азиатско-Европейского кубка чемпионов, одолев в финальной игре сильнейшую команду китайской профессиональной лиги «Ляонин Леопардс». Финальный счет — 80-75!

«Динамо» стали победителями Азиатско-Европейского кубка чемпионов по баскетболу
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Тружеников Артема перед 86-летием города наградил мэр Вячеслав Квон

Мэр Артема Вячеслав Квон наградил жителей города за их многолетний добросовестный труд. В преддверии празднования годовщины со дня, когда Артем получил статус города, прошло торжественное награждение.

Тружеников Артема перед 86-летием города наградил мэр Вячеслав Квон
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