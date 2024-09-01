Итоги недели в Приморье: губернатор и День пчеловода, День рождения Артема и ВЭФ-2024

Posted 1 сентября, 09:10
Published 1 сентября, 09:10
Modified 1 сентября, 09:10
Updated 1 сентября, 09:10
31 августа в Приморье отмечали День пчеловода. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил с этим праздником всех, кто занимается этим нужным и полезным делом. Глава региона отметил, что у нашего края большие перспективы в производстве мёда и сопутствующей продукции.
День рождения Артема
30 августа 2024 года, в рамках торжеств по случаю Дня шахтера и Дня города в Артёме прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику революционеру Федору Андреевичу Сергееву (Артёму), в честь которого назван город.
Программа ВЭФ
С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке пройдет девятый Восточный экономический форум, полная деловая программа которого уже доступна на официальном сайте мероприятия. Главной темой форума станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Владивосток без потопов
Во Владивостоке на проблемных участках будут установлены насосы, чтобы ускорить отвод воды во время ливней. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Приморья.
День знаний
Сегодня в Приморском крае, как и во всей России, отмечается День знаний. Глава Владивостока Константин Шестаков и глава Артема Вячеслав Квон поздравили жителей с этим праздником.
Победа в Китае
Приморские баскетболисты стали победителями Азиатско-Европейского кубка чемпионов, одолев в финальной игре сильнейшую команду китайской профессиональной лиги «Ляонин Леопардс». Финальный счет — 80-75!
Тружеников Артема перед 86-летием города наградил мэр Вячеслав Квон
Мэр Артема Вячеслав Квон наградил жителей города за их многолетний добросовестный труд. В преддверии празднования годовщины со дня, когда Артем получил статус города, прошло торжественное награждение.