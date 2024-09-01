Итоги недели в Приморье: губернатор и День пчеловода, День рождения Артема и ВЭФ-2024

31 августа в Приморье отмечали День пчеловода. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил с этим праздником всех, кто занимается этим нужным и полезным делом. Глава региона отметил, что у нашего края большие перспективы в производстве мёда и сопутствующей продукции.