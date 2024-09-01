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Posted 1 сентября, 08:01

Published 1 сентября, 08:01

Modified 1 сентября, 08:01

Updated 1 сентября, 08:01

Картина дня в Приморье: пожарные — «супермены», лесная гостья и День знаний

Картина дня в Приморье: пожарные — «супермены», лесная гостья и День знаний

1 сентября 2024, 08:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
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Пожарные — «супермены»

В ночь на 1 сентября пожарная машина не смогла проехать к месту возгорания из-за машин во дворе. На помощь пришли местные жители.

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Лесная гостья

Понаблюдать за невероятно красивым пейзажем к людям присоединился кое-кто еще.

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День знаний

Сегодня в Приморском крае, как и во всей России, отмечается День знаний. Глава Владивостока Константин Шестаков и глава Артема Вячеслав Квон поздравили жителей с этим праздником.

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