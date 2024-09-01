Картина дня в Приморье: пожарные — «супермены», лесная гостья и День знаний

Posted 1 сентября, 08:01
Published 1 сентября, 08:01
Modified 1 сентября, 08:01
Updated 1 сентября, 08:01
Пожарные — «супермены»
В ночь на 1 сентября пожарная машина не смогла проехать к месту возгорания из-за машин во дворе. На помощь пришли местные жители.
Лесная гостья
Понаблюдать за невероятно красивым пейзажем к людям присоединился кое-кто еще.
День знаний
Сегодня в Приморском крае, как и во всей России, отмечается День знаний. Глава Владивостока Константин Шестаков и глава Артема Вячеслав Квон поздравили жителей с этим праздником.