Константин Шестаков поздравил учащихся Владивостока с Днем знаний

Posted 31 августа, 23:01
Published 31 августа, 23:01
Modified 31 августа, 23:01
Updated 31 августа, 23:01
Константин Шестаков подчеркнул важность первого дня осени, который знаменует начало нового учебного года и затрагивает практически каждую семью.
«Где-то впервые поведут малыша в детский сад, а другая семья поспешит на торжественную линейку в школу. Для кого-то из учеников школьный звонок станет первым, а для кого-то ознаменует начало последнего года обучения. Студенты тоже возвращаются с работы в летних трудовых отрядах и готовятся к учебе,» — отметил глава города в своем поздравлении.
Шестаков обратился к школьникам и студентам с наилучшими пожеланиями:
«Всем вам, дорогие ребята, я желаю получать удовольствие от учебы, смело пробовать себя во всех начинаниях и познать счастье настоящей дружбы. Дружбы, которую вы пронесете через всю свою жизнь.»
Особенные слова были адресованы родителям и педагогам. Глава Владивостока отметил:
«Родителям хотелось бы пожелать терпения, великодушия, счастливых и, самое главное, здоровых детей. Пусть они всегда радуют вас, дорогие мамы и папы, своим позитивом и мудростью»
Образование в городе поддерживают высококвалифицированные педагоги, которым Шестаков выразил глубокую благодарность за их преданность делу:
«Особые слова поздравлений — уважаемым педагогам. Каждому из них выражаю глубокую благодарность за труд и преданность делу. Убежден, что во Владивостоке работают настоящие профессионалы, способные раскрыть потенциал каждого ребенка. Успехов вам и здоровья, благополучия и хорошего настроения, дорогие учителя!».
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