vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа, 23:01

Published 31 августа, 23:01

Modified 31 августа, 23:01

Updated 31 августа, 23:01

Константин Шестаков поздравил учащихся Владивостока с Днем знаний

Константин Шестаков поздравил учащихся Владивостока с Днем знаний

31 августа 2024, 23:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Школа
Глава Владивостока Константин Шестаков обратился с теплым поздравлением к учителям, школьникам, студентам и их родителям. В своем обращении он пожелал всем удачи, успехов и новых достижений в предстоящем учебном году.

Константин Шестаков подчеркнул важность первого дня осени, который знаменует начало нового учебного года и затрагивает практически каждую семью.

«Где-то впервые поведут малыша в детский сад, а другая семья поспешит на торжественную линейку в школу. Для кого-то из учеников школьный звонок станет первым, а для кого-то ознаменует начало последнего года обучения. Студенты тоже возвращаются с работы в летних трудовых отрядах и готовятся к учебе,» — отметил глава города в своем поздравлении.

Шестаков обратился к школьникам и студентам с наилучшими пожеланиями:

«Всем вам, дорогие ребята, я желаю получать удовольствие от учебы, смело пробовать себя во всех начинаниях и познать счастье настоящей дружбы. Дружбы, которую вы пронесете через всю свою жизнь.»

Особенные слова были адресованы родителям и педагогам. Глава Владивостока отметил:

«Родителям хотелось бы пожелать терпения, великодушия, счастливых и, самое главное, здоровых детей. Пусть они всегда радуют вас, дорогие мамы и папы, своим позитивом и мудростью»

Образование в городе поддерживают высококвалифицированные педагоги, которым Шестаков выразил глубокую благодарность за их преданность делу:

«Особые слова поздравлений — уважаемым педагогам. Каждому из них выражаю глубокую благодарность за труд и преданность делу. Убежден, что во Владивостоке работают настоящие профессионалы, способные раскрыть потенциал каждого ребенка. Успехов вам и здоровья, благополучия и хорошего настроения, дорогие учителя!».

Ранее «Восток-Медиа» писало, что стало известно, кто закроет вечерний концерт в День знаний во Владивостоке. Жители краевой столицы высказались об артисте, который «зафиналит» праздничное мероприятие.

«На ее концертах полные залы» — жители Владивостока довольны звездой на День знаний
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Студенты#Ученики#Образование#Педагоги#Родители#Константин Шестаков#Приморский край#Школа#Восток-Медиа#День знаний
Подпишитесь
Популярное