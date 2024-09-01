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Posted 31 августа, 23:41

Published 31 августа, 23:41

Modified 31 августа, 23:43

Updated 31 августа, 23:43

Мэр Артема Вячеслав Квон поздравил жителей города с Днём знаний

Мэр Артема Вячеслав Квон поздравил жителей города с Днём знаний

31 августа 2024, 23:41
Фото: kwonvyacheslav
Сюжет
Школы
Глава Артема Вячеслав Квон поздравил всех горожан с началом нового учебного года и Днем знаний, подчеркнув особую значимость этого праздника для всех учеников, педагогов и родителей.

В своем обращении Вячеслав Квон отметил, что этот радостный и торжественный день наполняет город улыбками, цветами и ожиданием новых свершений. По словам мэра, в этом году школы Артема распахнут свои двери для 14 697 учеников, включая 1 369 первоклассников, для которых прозвенит Первый звонок. Впереди 11-классников ждут важные экзаменационные испытания — ЕГЭ.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем знаний! День знаний — это радостный день, наполненный улыбками и цветами, встречами с одноклассниками и педагогами. В этом году школы города распахнут свои двери для 14 697 учеников, для 1 369 первоклассников этот день станет особенным, а для 587 одиннадцатиклассников этот год станет ответственным, так как впереди их ждут серьезные испытания в форме ЕГЭ», — сказал Вячеслав Квон.

Мэр также рассказал о шагах, которые город предпринимает для улучшения системы образования. Каждый год в Артеме ремонтируют школы и открывают новые профильные классы. Завтра, 2 сентября, новый детский сад откроет свои двери для самых маленьких жителей микрорайона Глобус.

«Дорогие ребята, этот день открывает перед вами двери в мир новых открытий и возможностей. Пусть он станет началом увлекательного путешествия в страну знаний, где каждый урок будет маленьким открытием, а каждое достижение — шагом к успеху. Желаю педагогам новых творческих побед, вдохновения и интересных идей! Уважаемые родители, хочу пожелать вам сил, терпения и понимания. Пусть новый учебный год будет наполнен яркими впечатлениями, интересными встречами и незабываемыми моментами. С праздником!» — заключил мэр Артема.
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