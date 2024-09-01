Мэр Артема Вячеслав Квон поздравил жителей города с Днём знаний

В своем обращении Вячеслав Квон отметил, что этот радостный и торжественный день наполняет город улыбками, цветами и ожиданием новых свершений. По словам мэра, в этом году школы Артема распахнут свои двери для 14 697 учеников, включая 1 369 первоклассников, для которых прозвенит Первый звонок. Впереди 11-классников ждут важные экзаменационные испытания — ЕГЭ.