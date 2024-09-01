На Камчатке пропал вертолет Ми-8: на борту было 22 человека

Вертолет следовал по маршруту Николаевка — вулкан Вачкажец — Николаевка, когда связь с ним была потеряна. По данным Росавиации, на данный момент поисковые операции находятся в активной фазе, однако авиация МЧС не может вылететь в зону поиска из-за плохих погодных условий: плотного тумана и дождя.