На Камчатке пропал вертолет Ми-8: на борту было 22 человека

Posted 31 августа, 23:36
Published 31 августа, 23:36
Modified 31 августа, 23:36
Updated 31 августа, 23:36
Вертолет следовал по маршруту Николаевка — вулкан Вачкажец — Николаевка, когда связь с ним была потеряна. По данным Росавиации, на данный момент поисковые операции находятся в активной фазе, однако авиация МЧС не может вылететь в зону поиска из-за плохих погодных условий: плотного тумана и дождя.
На земле работают более 40 человек, которые продолжают наземные поиски. Специалисты и спасатели делают все возможное, чтобы выяснить местоположение вертолета и обеспечить безопасность пассажиров и экипажа.