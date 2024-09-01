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Posted 31 августа, 23:36

Published 31 августа, 23:36

Modified 31 августа, 23:36

Updated 31 августа, 23:36

На Камчатке пропал вертолет Ми-8: на борту было 22 человека

На Камчатке пропал вертолет Ми-8: на борту было 22 человека

31 августа 2024, 23:36
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Самолет
В Камчатском крае пропал вертолет Ми-8, вылетевший с посадочной полосы Вачкажец 31 августа в 16:05 по местному времени. На борту находились 22 человека — 19 пассажиров и 3 членов экипажа.

Вертолет следовал по маршруту Николаевка — вулкан Вачкажец — Николаевка, когда связь с ним была потеряна. По данным Росавиации, на данный момент поисковые операции находятся в активной фазе, однако авиация МЧС не может вылететь в зону поиска из-за плохих погодных условий: плотного тумана и дождя.

На земле работают более 40 человек, которые продолжают наземные поиски. Специалисты и спасатели делают все возможное, чтобы выяснить местоположение вертолета и обеспечить безопасность пассажиров и экипажа.

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