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Posted 1 сентября, 00:20

Published 1 сентября, 00:20

Modified 1 сентября, 00:20

Updated 1 сентября, 00:20

Первый день осени будет дождливым в Приморье

Первый день осени будет дождливым в Приморье

1 сентября 2024, 00:20
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
1 сентября в Приморском крае ожидается смена погодных условий: днем атмосферный фронт принесет небольшие дожди.

Утром местами в Приморье возможен туман, который быстро рассеется. Днем над краем начнет смещаться атмосферный фронт, что приведет к небольшим и умеренным дождям, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, а вечером — умеренный. Температура воздуха в течение дня составит +21…+23°С, ветер будет западным и юго-западным, умеренным до сильного.

В Уссурийске прогнозируется переменная облачность с небольшими дождями. Температура воздуха достигнет +23…+25°С, ветер будет западным и юго-западным, умеренным до сильного.

Находка также встретит день с переменной облачностью, вечером возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +25…+27°С, ветер южный, умеренный до сильного.

Температура воды в Амурском заливе составляет +25°C, в заливе Находка — +22°C, а в заливе Посьета — +25°C.

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