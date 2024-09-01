Первый день осени будет дождливым в Приморье

Posted 1 сентября, 00:20
Published 1 сентября, 00:20
Modified 1 сентября, 00:20
Updated 1 сентября, 00:20
Утром местами в Приморье возможен туман, который быстро рассеется. Днем над краем начнет смещаться атмосферный фронт, что приведет к небольшим и умеренным дождям, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, а вечером — умеренный. Температура воздуха в течение дня составит +21…+23°С, ветер будет западным и юго-западным, умеренным до сильного.
В Уссурийске прогнозируется переменная облачность с небольшими дождями. Температура воздуха достигнет +23…+25°С, ветер будет западным и юго-западным, умеренным до сильного.
Находка также встретит день с переменной облачностью, вечером возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +25…+27°С, ветер южный, умеренный до сильного.
Температура воды в Амурском заливе составляет +25°C, в заливе Находка — +22°C, а в заливе Посьета — +25°C.