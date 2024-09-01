Рассвет с лесной гостьей: как жители Приморья встречали первый день осени — видео

Posted 1 сентября, 06:17
Published 1 сентября, 06:17
Modified 1 сентября, 06:17
Updated 1 сентября, 06:17
В новых медиа поделились невероятно красивым видео — на нем невероятно красивый розовый утренний рассвет и не менее красивая лисичка. Вместе люди и хищница встретили первый осенний день в Преображенье.
Удивительно, что рыжая хитрюга даже не боится людей, а наоборот с интересом ходит рядом с ними. В конце она вовсе уселась поудобнее и стала смотреть на рассвет, будто бы тоже оценивая его красоту.