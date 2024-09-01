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Posted 1 сентября, 06:17

Published 1 сентября, 06:17

Modified 1 сентября, 06:17

Updated 1 сентября, 06:17

Рассвет с лесной гостьей: как жители Приморья встречали первый день осени — видео

Рассвет с лесной гостьей: как жители Приморья встречали первый день осени — видео

1 сентября 2024, 06:17
Фото: 1MI
Сюжет
Природа
Понаблюдать за невероятно красивым пейзажем к людям присоединился кое-кто еще.

В новых медиа поделились невероятно красивым видео — на нем невероятно красивый розовый утренний рассвет и не менее красивая лисичка. Вместе люди и хищница встретили первый осенний день в Преображенье.

Удивительно, что рыжая хитрюга даже не боится людей, а наоборот с интересом ходит рядом с ними. В конце она вовсе уселась поудобнее и стала смотреть на рассвет, будто бы тоже оценивая его красоту.

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#Общество#Видео#Природа#Лиса#Приморский край#Приморье#Осень
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