Как «Супермены»: пожарные Владивостока руками оттащили мешающий автомобиль — видео

Posted 1 сентября, 05:15
Published 1 сентября, 05:15
Modified 1 сентября, 05:15
Updated 1 сентября, 05:15
Пожарные, выехавшие на вызов в ночь на 1 сентября, столкнулись с неожиданной преградой: припаркованный автомобиль полностью перекрыл проезд. Спасатели не смогли самостоятельно освободить путь.
На помощь пришла группа молодых людей, которые находились неподалеку. У них оказался трос, и они незамедлительно предложили свою помощь. Объединив усилия, жители и пожарные совместно отодвинули мешающее авто, что позволило открыть проезд для пожарной машины.