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Posted 1 сентября, 05:15

Published 1 сентября, 05:15

Modified 1 сентября, 05:15

Updated 1 сентября, 05:15

Как «Супермены»: пожарные Владивостока руками оттащили мешающий автомобиль — видео

Как «Супермены»: пожарные Владивостока руками оттащили мешающий автомобиль — видео

1 сентября 2024, 05:15
Фото: @novosti_primorye25
Сюжет
Пожар
В ночь на 1 сентября пожарная машина не смогла проехать к месту возгорания из-за машин во дворе. На помощь пришли местные жители.

Пожарные, выехавшие на вызов в ночь на 1 сентября, столкнулись с неожиданной преградой: припаркованный автомобиль полностью перекрыл проезд. Спасатели не смогли самостоятельно освободить путь.

На помощь пришла группа молодых людей, которые находились неподалеку. У них оказался трос, и они незамедлительно предложили свою помощь. Объединив усилия, жители и пожарные совместно отодвинули мешающее авто, что позволило открыть проезд для пожарной машины.

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