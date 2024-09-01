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Posted 1 сентября, 07:15

Published 1 сентября, 07:15

Modified 1 сентября, 07:15

Updated 1 сентября, 07:15

Скейт-парк на набережной Спортивной гавани готов принимать любителей экстрима

Скейт-парк на набережной Спортивной гавани готов принимать любителей экстрима

1 сентября 2024, 07:15
Фото: 1MI
Сюжет
Благоустройство
Вчера на набережной Спортивной гавани состоялось торжественное открытие нового скейт-парка, способного привлечь любителей экстремальных видов спорта всех возрастов и уровней мастерства. На мероприятии свое виртуозное мастерство продемонстрировали спортсмены различных направлений.

Скейт-парк был специально разработан для удобства и безопасности своих посетителей. Он подходит для всех экстремальных устройств: велосипедов, самокатов, скейтбордов и роликовых коньков. Проектировщики парка учли потребности как опытных профессионалов, так и новичков, выделив отдельные тренировочные зоны для разных уровней подготовки.

Во время открытия можно было увидеть впечатляющие трюки и захватывающие дух выступления местных спортсменов и многочисленных гостей. Для всех посетителей парка была организована насыщенная программа с мастер-классами и показательными тренировками.

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