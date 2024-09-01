Скейт-парк на набережной Спортивной гавани готов принимать любителей экстрима

Скейт-парк был специально разработан для удобства и безопасности своих посетителей. Он подходит для всех экстремальных устройств: велосипедов, самокатов, скейтбордов и роликовых коньков. Проектировщики парка учли потребности как опытных профессионалов, так и новичков, выделив отдельные тренировочные зоны для разных уровней подготовки.