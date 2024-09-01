Температура упадет, пойдут дожди: синоптики рассказали о погоде в сентябре в Приморье

Posted 1 сентября, 02:09
Published 1 сентября, 02:09
Modified 1 сентября, 02:09
Updated 1 сентября, 02:09
Переход от лета к осени в Приморье заметен глазами даже непривычного наблюдателя. В сентябре средние дневные температуры уже ниже на 6–7°C по сравнению с августом в континентальных районах и на 2–4°C на побережье. Температуры варьируются в среднем от +14 до +16°C, а в горах от +9 до +12°C. Однако в наиболее теплые годы (например, 1970, 1977, 1994 гг.) температура достигала максимумов +30…+32°C на большей части региона и +28…+29°C на севере.
Абсолютный минимум в холодные сентябри, такие как в 1943, 1964, 1972 и 1980 годах, доходил до -3…-6°C, в горах -8…-10°C, за исключением южного побережья, где температура не падала ниже 0…+2°C.
В сентябре среднесуточная температура падает через отметку +15°C на севере региона и побережье у бухты Терней уже в первой декаде месяца. В остальных частях региона это происходит во второй декаде, а в южных прибрежных районах — в третьей декаде.
Даты первых заморозков приходятся на 11–16 сентября в основных сельскохозяйственных районах, средние даты — на конец месяца и начало октября.
Количество осадков в сентябре будет варьироваться от 80 до 100 мм в среднем, а вдоль береговой линии их будет больше на 30–40 мм. Наиболее дождливым за последние 30 лет оказался сентябрь 1994 года, а значительный дефицит наблюдался в 1988, 1997 и 2000 годах. Абсолютный суточный максимум осадков (215 мм) был зарегистрирован в Спасском районе (п. Свиягино, 1974 г.).
Во Владивостоке наибольшее месячное количество осадков (362 мм) наблюдалось в 1925 году, а в 1997 году выпало всего 9 мм.
Число дождливых дней в сентябре уменьшается до 9–12, однако отдельные суточные максимумы могут достигать месячной нормы. Грозы возможны в течение 1–3 дней, иногда до 6—9 дней в отдельных годах.
Переходный сезон сентября также характеризуется изменением ветрового режима. Южные ветры постепенно сменяют западные и северо-западные. Средняя месячная скорость ветра составляет 1–3 м/с, на побережье и вершинах сопок — 4–6 м/с. Сильные ветры чаще всего проявляются на горных вершинах хребта Сихотэ-Алинь и прибрежной полосы (в среднем от 3 до 5 дней).
В этом году синоптики Примгидромета обещают сентябрь с температурой, близкой к средним многолетним показателям. Ожидается, что количество осадков будет меньше среднего многолетнего на большей части региона, за исключением северных, юго-восточных и восточных районов, где осадки выпадут в пределах нормы.