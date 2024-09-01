Температура упадет, пойдут дожди: синоптики рассказали о погоде в сентябре в Приморье

Переход от лета к осени в Приморье заметен глазами даже непривычного наблюдателя. В сентябре средние дневные температуры уже ниже на 6–7°C по сравнению с августом в континентальных районах и на 2–4°C на побережье. Температуры варьируются в среднем от +14 до +16°C, а в горах от +9 до +12°C. Однако в наиболее теплые годы (например, 1970, 1977, 1994 гг.) температура достигала максимумов +30…+32°C на большей части региона и +28…+29°C на севере.