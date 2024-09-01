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Posted 1 сентября, 01:49

Published 1 сентября, 01:49

Modified 1 сентября, 01:49

Updated 1 сентября, 01:49

Ваша кошка будет жить вечно: жителям Приморья рассказали, как продлить жизнь питомца

Ваша кошка будет жить вечно: жителям Приморья рассказали, как продлить жизнь питомца

1 сентября 2024, 01:49
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
НИ
Ученые разработали революционную антивозрастную добавку, помогающую продлить жизнь любимых питомцев. Новая формула уже запатентована, а результаты экспериментов впечатляют.

Ученые представили уникальную антивозрастную добавку, которая позволяет значительно увеличить продолжительность жизни домашних кошек. Как сообщает издание Udm-Info со ссылкой на сюжет «Моя Удмуртия», новая формула была успешно протестирована и уже запатентована, пишут «Новые Известия».

Авторы разработки уверяют, что в процессе экспериментов ни одно животное не пострадало. Ученые лишь брали у кошек анализы крови для проверки показателей белков, связанных со старением. Научный руководитель проекта, сотрудник лаборатории кафедры патологической физиологии и иммунологии ИГМА Владимир Протопопов, рассказал:

«Результат эксперимента был заметен уже спустя три месяца после начала употребления кошками специальной добавки. Мы наблюдали увеличение белков, связанных с продолжительностью жизни, и уменьшение молекулярных маркеров старения».

В эксперименте участвовала группа котов из приюта и взятых с улицы. В начале исследования животные были ослаблены, но после начала приема добавки их состояние значительно улучшилось. На сегодняшний день эти кошки полностью здоровы.

До этого подобные разработки существовали только в теории, однако теперь они впервые воплощены в жизнь. Уникальная работа приморских ученых будет представлена на выставке в Москве.

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