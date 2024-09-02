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Posted 2 сентября, 03:53

Published 2 сентября, 03:53

Modified 2 сентября, 03:55

Updated 2 сентября, 03:55

Международный владивостокский аэропорт встречает гостей ВЭФ в Приморье

Аэропорт Владивосток встречает участников ВЭФ-2024 — фото

2 сентября 2024, 03:53
Фото: vostokmedia.com

Международный владивостокский аэропорт встречает гостей ВЭФ в Приморье

Сюжет
Погода
Владивосток готовится к самому масштабному событию 2024 года — Восточному экономическому форуму. Международный аэропорт уже встречает участников мероприятия.

Дальневосточная столица принимает участников Восточного экономического форума, который состоится на Русском острове с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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Гостей встречают «во всеоружии». В здании аэропорта работают информационные стойки, чтобы соориентировать пассажиров после полета. А на улице участников мероприятия ждут автобусы, которые привезут их в гостиницы краевой столицы.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода прогнозируется в период проведения Восточного экономического форума в Приморском крае.

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