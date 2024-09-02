Аэропорт Владивосток встречает участников ВЭФ-2024 — фото

Posted 2 сентября, 03:53
Published 2 сентября, 03:53
Modified 2 сентября, 03:55
Updated 2 сентября, 03:55
Дальневосточная столица принимает участников Восточного экономического форума, который состоится на Русском острове с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Гостей встречают «во всеоружии». В здании аэропорта работают информационные стойки, чтобы соориентировать пассажиров после полета. А на улице участников мероприятия ждут автобусы, которые привезут их в гостиницы краевой столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода прогнозируется в период проведения Восточного экономического форума в Приморском крае.