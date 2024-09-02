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Posted 2 сентября, 01:12

Published 2 сентября, 01:12

Modified 2 сентября, 01:14

Updated 2 сентября, 01:14

Уникальных бабочек встречают отдыхающие в Приморском крае

Чудо природы нашли рядом с пляжем на острове Русский — видео

2 сентября 2024, 01:12
Фото: Изображение Midjourney

Уникальных бабочек встречают отдыхающие в Приморском крае

Сюжет
Природа
Чудо природы — бабочку, которую так легко перепутать со знаменитой птичкой колибри — всё чаще встречают в Приморском крае. Да, речь идёт о бражнике.

На этот раз восхитительное чешуекрылое заметили и сняли на видео отдыхающие на острове Русском.

Бражник летал вокруг циний, собирая нектар и восхищая наблюдателей.

Видео: @pogoda_25_region.

В комментариях к видео — сплошь восхищение и умилительные смайлики. Да и правда, что можно сказать об этом чуде природы — только бесконечные «мимими».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где еще в Приморье можно встретить бражника.

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