Чудо природы нашли рядом с пляжем на острове Русский — видео

Posted 2 сентября, 01:12
Published 2 сентября, 01:12
Modified 2 сентября, 01:14
Updated 2 сентября, 01:14
На этот раз восхитительное чешуекрылое заметили и сняли на видео отдыхающие на острове Русском.
Бражник летал вокруг циний, собирая нектар и восхищая наблюдателей.
В комментариях к видео — сплошь восхищение и умилительные смайлики. Да и правда, что можно сказать об этом чуде природы — только бесконечные «мимими».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, где еще в Приморье можно встретить бражника.