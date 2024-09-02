Демешин заручился поддержкой главы государства в решении целого ряда проблем региона

Posted 2 сентября, 05:58
Published 2 сентября, 05:58
Modified 2 сентября, 06:00
Updated 2 сентября, 06:00
Как отметил Дмитрий Демешин в начале встречи, для него должность врио губернатора Хабаровского края — большая ответственность перед жителями региона.
— Служение России — это ориентир в моей работе. Ключевая задача, которую я вижу перед собой, — сделать Хабаровский край центром развития востока России, промышленным и экономическим центром, при этом защитить каждого человека, который проживает на этой территории. Все хабаровчане, жители Хабаровского края, работают на победу. Наши предприятия продолжают выпуск боевых самолётов, кораблей, боеприпасов, — доложил Дмитрий Демешин.
Он рассказал главе государства, что сегодня в Хабаровском крае действует 35 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Это направление работы находится в зоне особого внимания региональной власти.
— В этом году в регионе прошли межрегиональные соревнования «Кубок Защитников Отечества» среди участников СВО, которые находятся на реабилитации. Мы сейчас вырабатываем решения по созданию реабилитационного центра через механизм дальневосточной концессии. Будем строить центр «Уссури» на 540 мест. И, соответственно, есть предложение создать в Хабаровске специализированный центр для адаптивных видов спорта. Это очень востребовано у тех наших ребят, которые вернулись из зоны СВО и которые, конечно, хотят быть полезны в обществе, заниматься спортом, адаптироваться к мирной жизни, — сообщил врио губернатора.
Дмитрий Демешин обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу создания центра.
Продолжает регион и активно помогать подшефной территории в ДНР — городу Дебальцево. Специалисты из Хабаровского края ведут там работы по восстановлению инфраструктуры. За три месяца работы в качестве главы региона Дмитрий Демешин уже несколько раз посетил Дебальцево. А в августе по приглашению врио губернатора в Хабаровском крае побывали дети из ДНР.
- Они впервые добрались до Дальнего Востока, мы постарались показать им большую программу. Что порадовало, Владимир Владимирович: провожали детей на той неделе, и многие из них имеют намерение приехать на Дальний Восток работать, создавать свои семьи — потом, когда они вырастут и отучатся. Это нам тоже очень важно, — отметил Дмитрий Демешин.
Глава региона поблагодарил Владимира Путина за поддержку идеи проведения парада, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией и попросил поддержать создание в Хабаровском крае тематического парка «Россия — моя история», где будут отражены события, происходившие на Дальнем Востоке.
Дмитрий Демешин также рассказал главе государства о том, что с первых дней своей работы активно ездит по краю и общается с людьми:
— Главный критерий работы — это обратная связь от жителей края. Практически с первых же дней я открыл социальные сети, и за короткий период — более 30 тысяч сообщений и комментариев от людей.
Врио губернатора подчеркнул, что занял принципиальную позицию — не скрывать существующие проблемы от жителей региона.
— Так мы решили с главами районов и создаём атлас проблемных объектов территорий. В этом атласе проблемных объектов целеуказания на работу нам дают люди, наши жители, то есть они же видят проблемы с состоянием детских площадок, спортивных объектов, разбитые дороги. И именно этот атлас — основа для программы развития края, которую мы создаём с учётом пожеланий наших людей. Оперативно отработали перечень первоочередных социально значимых объектов, и уже за это лето отремонтировали три школы, обустроили более 80 территорий детских садов. Эта программа сейчас завершается, мы её запустили сейчас. И, конечно, наиболее востребован ремонт, например музыкального театра в городе Хабаровске, благоустройство дворовых территорий. Очень много людей ждут от власти здесь улучшения качества жизни, — доложил Дмитрий Демешин.
Рассказал глава Хабаровского края и о реализации национальных проектов в регионе.
— Мы выполняем Ваши поручения: в этом году в работе — 45 региональных проектов. За короткий период уже введены детский сад на 190 мест в Хабаровске, национальный культурный центр в селе Ачан, там проживают наши нанайцы, группа жилых домов — пять МКД мы уже сдали, и ещё 18 объектов мы сдадим до конца года. Каждый из них находится не только на моём контроле, но и на контроле у людей, — подчеркнул глава Хабаровского края.
Наращивает регион и объемы строительства жилья: за семь месяцев введено 267 тысяч квадратных метров, задача года — не менее 550 тысяч квадратных метров.
— Исполняем Ваше поручение по расселению бараков. Очень это востребовано у наших жителей. Сейчас проспект 60-летия Октября — более 300 граждан переедут в новые благоустроенные квартиры в этом году, — доложил глава Хабаровского края.
Владимир Путин акцентировал внимание на том, что процент аварийного жилья в регионе пока ещё остаётся высоким. Дмитрий Демешин сообщил, что для решения этой проблемы региональные власти активно взаимодействуют с федеральным правительством. В частности, по итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина регион получил субсидию на расселение бараков.
Ещё одна болевая точка региона — состояние системы здравоохранения.
- Вынужден констатировать, что медицину в крае надо «лечить», перезагружаем работу всей системы регионального Минздрава. Наши жители обращают внимание на недостроенные объекты, на аварийные ФАПы, на неисправное оборудование, и, конечно, мы работаем с недостроями. В том числе одна из застарелых проблем — в Комсомольске большой детский больничный комплекс. Строительство начато ещё в 2017 году, и требуется достройка объекта. «Город юности» отметит 100-летие в 2032 году, и, конечно, комсомольчане — очень патриотичные люди, очень любящие свой город, — очень просят поддержать их в достройке крупных объектов, которые строятся на территории края. — рассказал врио губернатора.
Одна из приоритетных задач в сфере здравоохранения — обеспечение отрасли квалифицированными кадрами. Дмитрий Демешин рассказал о том, какую работу проводят региональные власти, чтобы преодолеть дефицит медицинских кадров.
— Мы сейчас увеличили в четыре раза объём мест — финансированием за счёт бюджета, мы взяли это финансирование из регионального бюджета, — по ординатуре, это важно. И кроме этого, мы проговаривали с Леонидом Рошалем выездное заседание Национальной медицинской палаты, он поддержал, и в первых числах сентября мы его проведём в Хабаровске. Приняли решение подготовить для муниципальных районов программу арендного жилья — очень важно, и медики хотят не только проживания хорошего и качественного, но и инфраструктуры вокруг. И конечно, этот вопрос надо решать комплексно. Поэтому будем использовать опыт программы «Арендное жильё на Дальнем Востоке». Сейчас благодаря Юрию Петровичу Трутневу, Вашему полпреду, у нас увеличена эта программа ещё на 500 квартир. Итого у нас 1150 квартир, которые мы сейчас уже реализуем совместно с «ДОМ.РФ», — доложит глава Хабаровского края президенту.
Владимир Путин обратил внимание на одну из застарелых проблем — высокую степень заболеваемости туберкулёзом в Хабаровском крае.
— Вы знаете наверняка. При выстраивании программы в области здравоохранения, конечно, прошу Вас об этом не забывать. У нас в целом в России очень успешно идет работа по этому направлению — по борьбе с туберкулезом. Надо брать самое лучшее, внедрять в Хабаровском крае тоже, — сказал глава государства.
Дмитрий Демешин отметил, что в регионе запланировано строительство новой больницы. Этот проект обсуждался в ходе недавнего визита министра здравоохранения Михаила Мурашко в регион.
Также в ходе встречи Владимир Путин и Дмитрий Демешин обсудили вопросы поддержки многодетных семей, модернизации энергетической инфраструктуры, развития промышленного потенциала региона, состояние и перспективы сельскохозяйственной отрасли края.
Отметим, что Хабаровский край является регионом особого внимания для главы государства и федерального правительства. Неслучайно глава государства Владимир Путин начал 2024 год с рабочего визита Хабаровский край, а второе полугодие текущего года стартовало с визита главы кабинета министров. Нынешняя же встреча главы государства с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным прошла не в рамках ВЭФ, как будет с другими главами субъектов РФ, а в формате отдельного мероприятия.