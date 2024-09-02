Демешин заручился поддержкой главы государства в решении целого ряда проблем региона

— Мы сейчас увеличили в четыре раза объём мест — финансированием за счёт бюджета, мы взяли это финансирование из регионального бюджета, — по ординатуре, это важно. И кроме этого, мы проговаривали с Леонидом Рошалем выездное заседание Национальной медицинской палаты, он поддержал, и в первых числах сентября мы его проведём в Хабаровске. Приняли решение подготовить для муниципальных районов программу арендного жилья — очень важно, и медики хотят не только проживания хорошего и качественного, но и инфраструктуры вокруг. И конечно, этот вопрос надо решать комплексно. Поэтому будем использовать опыт программы «Арендное жильё на Дальнем Востоке». Сейчас благодаря Юрию Петровичу Трутневу, Вашему полпреду, у нас увеличена эта программа ещё на 500 квартир. Итого у нас 1150 квартир, которые мы сейчас уже реализуем совместно с «ДОМ.РФ», — доложит глава Хабаровского края президенту.