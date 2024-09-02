Флаг Находки установила на вершине Эльбруса жительница Приморья

Posted 2 сентября, 08:18
Published 2 сентября, 08:18
Modified 2 сентября, 08:20
Updated 2 сентября, 08:20
Сотрудница Находкинского отделения МВД России, майор полиции Елена Терлянская, совершила впечатляющий подъем на самую высокую вершину Европы — Эльбрус, пик которой находится на высоте 5642 метра.
Это достижение показывает не только отличную физподготовку сотрудницы полиции, но и стойкость духа, необходимую для преодоления сложных маршрутов.
Восхождение началось в 27 августа в 21:15. Несмотря на поздний старт, группа была полна решимости. К вершине Эльбруса Елена и её товарищи поднялись около 9 утра, самый сложный участок маршрута они преодолели в непростых условиях. покорив вершину, группа начала спуск, к 13:00 все уже были у подножья горы.
По словам Елены, восхождение стало для нее настоящим испытанием. Во время путешествия ей пришлось преодолеть горную болезнь, что является распространенной проблемой среди альпинистов. Однако благодаря моральным и волевым качествам, Елена справилась с трудностями и достигла поставленной цели. Подняв флаг Находки на вершине, она продемонстрировала не только личную победу, но и гордость за свой родной город. В знак признания её успеха Елене вручили сертификат и значок Федерации альпинизма.
В 2023 году флаг Находки подняли на вершине Ленина. Подъем на одну из самых высоких вершин Памира в Центральной Азии совершил начальник управления по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа. 23 августа в 12:21 находчанин достиг вершины, которая находится на высоте 7 134 метра над уровнем моря.
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