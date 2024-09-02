Флаг Находки установила на вершине Эльбруса жительница Приморья

По словам Елены, восхождение стало для нее настоящим испытанием. Во время путешествия ей пришлось преодолеть горную болезнь, что является распространенной проблемой среди альпинистов. Однако благодаря моральным и волевым качествам, Елена справилась с трудностями и достигла поставленной цели. Подняв флаг Находки на вершине, она продемонстрировала не только личную победу, но и гордость за свой родной город. В знак признания её успеха Елене вручили сертификат и значок Федерации альпинизма.