Хасян Забиров: Проект «Сухой порт» кратно увеличит обработку контейнерных поездов

Posted 2 сентября, 09:35
Published 2 сентября, 09:35
Modified 2 сентября, 09:37
Updated 2 сентября, 09:37
Уже третий год на Дальнем Востоке по поручению президента России Владимира Путина реализуется программа повышения объемов вывоза контейнеров из портов ДФО. Как говорит Хасян Забиров, реализация проекта транспортно-логистического центра «Сухой порт» позволит значительно в этом продвинуться.
«29 сентября 2022 года на Дальнем Востоке на станции Находка был дан старт погрузке контейнеров в полувагоны парка нашей компании и формированию контейнерных поездов. А уже в ноябре впервые в истории Российских железных дорог в опытную перевозку в рамках подготовки МТУ (Технических условий перевозки контейнеров в инновационных полувагонах) отправились вагоны повышенной грузоподъемности. Всего за время реализации проекта, у истоков которого стояли наши компании, было погружено и перевезено уже более 220 000 контейнеров в полувагонах. Поставленная государством задача по вывозу контейнеров из портов Дальнего Востока — выполненяется», — сказал Хасян Забиров.
При этом, год от года эта работа растет. Если за три месяца 2022 года было перевезено 12 000 контейнеров (4 000 в месяц), а за 2023 год 105 000 контейнеров (8 800 в месяц), то в этом году уже более 100 000 контейнеров (более 13 000 в месяц).
«Наша работа позволяет освободить мощности Восточного полигона для перевозок десятков миллионов тонн грузов. А сегодня, Восточный полигон — это „дорога жизни“ для продукции предприятий России в ключевом для экспорта направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил глава «Уголь Транс».
По его мнению, открытие новой очереди ТЛЦ «Сухой порт» становится еще одним важным шагом в решении задач, поставленных государством. Проделанная работа связывает ТЛЦ «Сухой порт» с АО «Далькомхолод», образуя единый мультимодальный складской комплекс.
«Она позволит кратно увеличить обработку контейнерных поездов на станции Угловая. Кроме всего прочего, это прекрасный пример синергии эффективного использования частного капитала, государственных усилий и всесторонней поддержки Российских железных дорог. Именно такая, большая общая работа позволяет нашей стране успешно справляться с любыми вызовами, уверенно идти вперед в достижении национальных целей развития», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, также, что «Уголь-Транс» обладает на Дальнем Востоке необходимым потенциалом обратной погрузки. Ежемесячно компания перевозит в Восточном направлении в среднем 16 000 вагонов.
«Более 80 процентов вагонов, которые мы используем в перевозках в Восточном направлении — инновационные. Компания постоянно увеличивает долю используемых на Восточном полигоне инновационных вагонов. При формирование контейнерных поездов из инновационных полувагонов установленный гарантийный участок безопасного проследования вагонов составляет 6 000 километров, при аналогичном показателе для вагонов стандартного парка в 2 300 километров. Это существенно ускоряет оборот вагонов и скорость доставки грузов за счет исключения технического обслуживания вагонов в пути следования. Кроме того, возможность использовать под обратную погрузку контейнеров вагонов повышенной грузоподъемности дает существенную экономию времени и ресурсов при переформировании составов после выгрузки в портах Дальнего Востока», — добавил Хасян Забиров.
Ранее мнение о том, что проект модернизации и реконструкции железнодорожной станции Угловая, которую реализует группа компаний «Аква Ресурсы», позволит значительно увеличить объемы обрабатываемых грузов и расширит возможности Восточного полигона, высказали сенатор Совета Федерации Людмила Талабаева, председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко и начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что расширяя возможности железной дороги, увеличивая пропускную способность транспортной инфраструктуры, группа компания «Аква Ресурсы» вносит ощутимый вклад в развитие региона.