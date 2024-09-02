Извержение «вулкана» попало на камеру в Приморье — фото

В одном из приморских телеграм-каналов обсуждают невероятный снимок. По словам автора, удивительное зрелище попало на камеру в одном из районов Приморья. Над сопками нарисовался «вулкан» из туч и облаков. Воздушные массы так разрезали облака, что создалось впечатление, будто это настоящий извергающийся вулкан.