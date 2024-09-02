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Posted 2 сентября, 02:54

Published 2 сентября, 02:54

Modified 2 сентября, 02:56

Updated 2 сентября, 02:56

«Вулканы» начали извергаться в Приморском крае

Извержение «вулкана» попало на камеру в Приморье — фото

2 сентября 2024, 02:54
Фото: 1MI

«Вулканы» начали извергаться в Приморском крае

Сюжет
Погода
Природа нарисовала удивительную картину прямо в небе. «Вулканы» начали извергаться в Приморье.

В одном из приморских телеграм-каналов обсуждают невероятный снимок. По словам автора, удивительное зрелище попало на камеру в одном из районов Приморья. Над сопками нарисовался «вулкан» из туч и облаков. Воздушные массы так разрезали облака, что создалось впечатление, будто это настоящий извергающийся вулкан.

Фото: pogoda_25_region

Такое чудо увидишь не каждый день. Некоторые сомневаются, что это настоящее фото: уж слишком оно похоже на работу искусственного интеллекта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как тепло продолжает радовать отдыхающих в Приморском крае даже осенью.

Вода — парное молоко и свежий ветер: хорошая погода продолжает радовать Приморье
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