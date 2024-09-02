Извержение «вулкана» попало на камеру в Приморье — фото

Posted 2 сентября, 02:54
Published 2 сентября, 02:54
Modified 2 сентября, 02:56
Updated 2 сентября, 02:56
В одном из приморских телеграм-каналов обсуждают невероятный снимок. По словам автора, удивительное зрелище попало на камеру в одном из районов Приморья. Над сопками нарисовался «вулкан» из туч и облаков. Воздушные массы так разрезали облака, что создалось впечатление, будто это настоящий извергающийся вулкан.
Такое чудо увидишь не каждый день. Некоторые сомневаются, что это настоящее фото: уж слишком оно похоже на работу искусственного интеллекта.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как тепло продолжает радовать отдыхающих в Приморском крае даже осенью.