Километры комфортабельных дорог появятся в молодом районе Владивостока

Posted 2 сентября, 03:44
Published 2 сентября, 03:44
Modified 2 сентября, 03:46
Updated 2 сентября, 03:46
В микрорайоне Патрокл на Североморской началась укладка асфальта, сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы.
Представитель компании-подрядчика Дмитрий Репин отметил, что строители провели целый комплекс подготовительных работ: установили ливневки, соорудили основания дороги, уложили бордюр и многое другое.
«Сейчас идёт укладка первого, выравнивающего слоя асфальта, впереди второй слой и благоустройство территории. Параллельно подготовительные работы проводим на других улицах в этом микрорайоне», — добавил дорожник.
В мэрии рассказали, что в Патрокле грунтовка длиною почти 2,8 километров превратится в асфальтированные дороги. Более того, обновленные участки станут комфортнее для горожан, — появятся парковки, вело-пешеходные дорожки и другие элементы. До конца 2024 года преобразятся Архангельская, Новороссийская, Сочинская, Североморская, а также подъездной путь к детскому саду №1.
Масштабные работы выполняются согласно мастер-плану развития Владивостока, который воплощается в жизнь при помощи регионального правительства. Важно отметить, что благодаря специальному казначейскому кредиту также реализуется реконструкция перекрестка Русской и проспекта 100-летия Владивостока, новая дорогая к Зеленому Углу и обновление улицы Адмирала Горшкова.