Километры комфортабельных дорог появятся в молодом районе Владивостока

В мэрии рассказали, что в Патрокле грунтовка длиною почти 2,8 километров превратится в асфальтированные дороги. Более того, обновленные участки станут комфортнее для горожан, — появятся парковки, вело-пешеходные дорожки и другие элементы. До конца 2024 года преобразятся Архангельская, Новороссийская, Сочинская, Североморская, а также подъездной путь к детскому саду №1.