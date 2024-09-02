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Posted 2 сентября, 03:44

Published 2 сентября, 03:44

Modified 2 сентября, 03:46

Updated 2 сентября, 03:46

Почти 3 километра дорог заасфальтируют в одном из районов Владивостока

Километры комфортабельных дорог появятся в молодом районе Владивостока

2 сентября 2024, 03:44
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Почти 3 километра дорог заасфальтируют в одном из районов Владивостока

Сюжет
Строительство
Масштабные строительные работы продолжаются во Владивостоке. Совсем скоро на Патрокле грунтовка превратится в асфальт.

В микрорайоне Патрокл на Североморской началась укладка асфальта, сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы.

Представитель компании-подрядчика Дмитрий Репин отметил, что строители провели целый комплекс подготовительных работ: установили ливневки, соорудили основания дороги, уложили бордюр и многое другое.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
«Сейчас идёт укладка первого, выравнивающего слоя асфальта, впереди второй слой и благоустройство территории. Параллельно подготовительные работы проводим на других улицах в этом микрорайоне», — добавил дорожник.

В мэрии рассказали, что в Патрокле грунтовка длиною почти 2,8 километров превратится в асфальтированные дороги. Более того, обновленные участки станут комфортнее для горожан, — появятся парковки, вело-пешеходные дорожки и другие элементы. До конца 2024 года преобразятся Архангельская, Новороссийская, Сочинская, Североморская, а также подъездной путь к детскому саду №1.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Масштабные работы выполняются согласно мастер-плану развития Владивостока, который воплощается в жизнь при помощи регионального правительства. Важно отметить, что благодаря специальному казначейскому кредиту также реализуется реконструкция перекрестка Русской и проспекта 100-летия Владивостока, новая дорогая к Зеленому Углу и обновление улицы Адмирала Горшкова.

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