vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 04:33

Published 2 сентября, 04:33

Modified 2 сентября, 09:27

Updated 2 сентября, 09:27

Жители Артёма принимали поздравления с Днем города

Константин Сиденко: Артём — город перспективных проектов и комфортной жизни

2 сентября 2024, 04:33
Фото: vostokmedia.com

Жители Артёма принимали поздравления с Днем города

Сюжет
Праздник
За 86 лет Артём прошел впечатляющий путь развития — в День города на каждом торжественном мероприятии звучали слова поздравлений жителям. В торжествах принял участие директор владивостокского филиала «Росатом Логистика» Константин Сиденко.

Артём имеет богатую шахтёрскую историю и славные трудовые традиции. Самоотверженный труд, талант и энергия артемовцев вносят значительный вклад в развитие не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока.

«Сегодня этот город — важный промышленный и транспортный центр, территория реализации перспективных проектов и комфортной жизни. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам и труженикам угольной отрасли. Ваша профессия требует огромного мужества и самоотверженности. Именно вашими руками создавалась слава Артёма, и ваш опыт бесценен для молодого поколения», — отметил Константин Сиденко.
Видео: vostokmedia.com.

Он пожелал всем жителям Артёма крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо родного города и всего Приморья. А также выразил уверенность в том, что совместными усилиями любые задачи будут решаться, а жизнь в Артёме станет ещё лучше и комфортнее.

#Новости#Общество#Видео#Дальний Восток#Артём#День города#Праздник#Фото#Приморский край#Приморье
Подпишитесь
Популярное