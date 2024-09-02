Магнитные бури в Приморье в сентябре 2024 — расписание на месяц

Posted 2 сентября, 00:54
Published 2 сентября, 00:54
Modified 2 сентября, 00:54
Updated 2 сентября, 00:54
Магнитная буря — это нарушение геомагнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Во время вспышек на Солнце выбрасывается мощный поток солнечного ветра, достигающий скорости до 400 километров в секунду. При столкновении с магнитосферой Земли, этот поток изменяет ее параметры, вызывая магнитные бури. Продолжительность бури может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней.
Магнитные бури классифицируются по степени воздействия и их потенциальным последствиям:
Каждый день определен по шкале от 1 до 8 баллов, где 1 — отсутствие возмущений, а 8 — сильный шторм. Некоторые люди чувствуют недомогание за пару дней до или после бури, а другие не ощущают их вовсе.
Прогнозом магнитных бурь в Приморье на месяц поделился сайт my-calend.ru. По их данным, обстановка в регионе будет следующая:
Сентябрь 1-3: Небольшие возмущения
Сентябрь 4-16: Спокойный период
Сентябрь 17-18: Слабая геомагнитная буря
Сентябрь 19-21: Возвращение к норме
Сентябрь 22-30: Абсолютное спокойствие
Во время магнитной бури рекомендуется оставаться дома и избегать поездок на работу или в другие места. У некоторых людей, особенно чувствительных к изменениям магнитного поля, могут возникать сильные головные боли и даже обмороки. Поэтому важно позаботиться о своем здоровье.
В дни магнитных бурь старайтесь не перегружать себя делами и уделяйте больше времени отдыху. Даже самые срочные задачи можно отложить, чтобы не истощать организм и поддерживать концентрацию. Обратите внимание на свое питание: выбирайте легкие блюда и избегайте острых, жареных продуктов, шоколада и алкоголя. Полезно пить травяные чаи, такие как ромашковый, липовый или мятный.
Многие находят контрастный душ эффективным, но если вы никогда не пробовали холодную воду, лучше начать с прохладного душа в период магнитной бури.
Накануне магнитной бури будет полезно принять расслабляющую ванну с добавлением хвои и морской соли.