Магнитные бури в Приморье в сентябре 2024 — расписание на месяц

В дни магнитных бурь старайтесь не перегружать себя делами и уделяйте больше времени отдыху. Даже самые срочные задачи можно отложить, чтобы не истощать организм и поддерживать концентрацию. Обратите внимание на свое питание: выбирайте легкие блюда и избегайте острых, жареных продуктов, шоколада и алкоголя. Полезно пить травяные чаи, такие как ромашковый, липовый или мятный.