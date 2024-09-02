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Posted 2 сентября, 00:13

Published 2 сентября, 00:13

Modified 2 сентября, 00:15

Updated 2 сентября, 00:15

Мужчина пострадал от экзотической рыбы в Приморском крае

Медики быстро прибыли на помощь: мужчину укусила редкая тропическая тварь в Приморье

2 сентября 2024, 00:13
Фото: vostokmedia.com

Мужчина пострадал от экзотической рыбы в Приморском крае

Сюжет
Рыбак
Необычная обитательница моря укусила рыбака в Приморье. Пострадавший вызвал скорую, когда увидел реакцию организма на укус чешуйчатой.

В Приморье рыбак серьезно пострадал от укуса рыбы-иглы, сообщает Медико-санитарная часть №100. Мужчина почувствовал внезапную боль в кисти после укуса чешуйчатой. Затем пострадавший обнаружил на руке огромный отек, который достиг плеча.

Скорая помощь оперативно прибыла на вызов приморца и госпитализировала его в стационар. На сегодняшний день пациент успешно прошел лечение и выписался из медучреждения.

«В истории известны всего несколько случаев, когда столкновение с рыбой-иглой приводило к смерти человека», — отметили в telegram-канале поликлиники.

Яд морской обитательницы опасен тем, что может вызвать аллергическую реакцию. Укус тропического существа схож со змеиным.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна южная рыба замечена в Приморском крае.

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