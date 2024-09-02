Медики быстро прибыли на помощь: мужчину укусила редкая тропическая тварь в Приморье

Posted 2 сентября, 00:13
Published 2 сентября, 00:13
Modified 2 сентября, 00:15
Updated 2 сентября, 00:15
В Приморье рыбак серьезно пострадал от укуса рыбы-иглы, сообщает Медико-санитарная часть №100. Мужчина почувствовал внезапную боль в кисти после укуса чешуйчатой. Затем пострадавший обнаружил на руке огромный отек, который достиг плеча.
Скорая помощь оперативно прибыла на вызов приморца и госпитализировала его в стационар. На сегодняшний день пациент успешно прошел лечение и выписался из медучреждения.
«В истории известны всего несколько случаев, когда столкновение с рыбой-иглой приводило к смерти человека», — отметили в telegram-канале поликлиники.
Яд морской обитательницы опасен тем, что может вызвать аллергическую реакцию. Укус тропического существа схож со змеиным.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще одна южная рыба замечена в Приморском крае.