Осталось две недели: новый автобус на Русский уже скоро запустят во Владивостоке

Posted 2 сентября, 07:49
Published 2 сентября, 07:49
Modified 2 сентября, 07:51
Updated 2 сентября, 07:51
16 сентября 2024 года начнет курсировать новый автобусный маршрут до острова Русский. Управление транспорта администрации Владивостока закончило проведение открытого аукциона для выбора автотранспортной компании, которая будет осуществлять пассажирские перевозки по маршруту №11 «Приморский океанариум — Площадь Борцов Революции — Приморский океанариум». По результатам конкурса победу одержало муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1».
Уже через две недели на линию выйдут 13 больших современных автобусов c низкой посадочной платформой. Все транспортные средства обязаны быть оснащены бесконтактной платежной системой, видеонаблюдением и кондиционером.
В прямом направлении он будет ходить по следующим улицам: Академика Касьянова, Университетский проспект, Бархатная, Коммунаров, Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина, Черёмуховая, Спортивная, Луговая, Светланская, Океанский проспект, Алеутская, Светланская.
Маршрут в обратном направлении: Светланская, Ивановская, Новоивановская, Спортивная, Калинина, Надибаидзе, Олега Кошевого, Героев-Тихоокеанцев, Коммунаров, Бархатная, Университетский проспект, Академика Касьянова.