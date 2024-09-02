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Posted 2 сентября, 07:49

Published 2 сентября, 07:49

Modified 2 сентября, 07:51

Updated 2 сентября, 07:51

Осталось две недели: новый автобус на Русский уже скоро запустят во Владивостоке

Осталось две недели: новый автобус на Русский уже скоро запустят во Владивостоке

2 сентября 2024, 07:49
Фото: 1MI
Сюжет
Общественный транспорт
Уже скоро во Владивостоке начнет работу новый маршрут автобуса на остров Русский. В администрации города сообщили, когда он начнет работу, и по каким улицам пройдет маршрут.

16 сентября 2024 года начнет курсировать новый автобусный маршрут до острова Русский. Управление транспорта администрации Владивостока закончило проведение открытого аукциона для выбора автотранспортной компании, которая будет осуществлять пассажирские перевозки по маршруту №11 «Приморский океанариум — Площадь Борцов Революции — Приморский океанариум». По результатам конкурса победу одержало муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1».

Уже через две недели на линию выйдут 13 больших современных автобусов c низкой посадочной платформой. Все транспортные средства обязаны быть оснащены бесконтактной платежной системой, видеонаблюдением и кондиционером.

В прямом направлении он будет ходить по следующим улицам: Академика Касьянова, Университетский проспект, Бархатная, Коммунаров, Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина, Черёмуховая, Спортивная, Луговая, Светланская, Океанский проспект, Алеутская, Светланская.

Маршрут в обратном направлении: Светланская, Ивановская, Новоивановская, Спортивная, Калинина, Надибаидзе, Олега Кошевого, Героев-Тихоокеанцев, Коммунаров, Бархатная, Университетский проспект, Академика Касьянова.

Фото: vlc.ru

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