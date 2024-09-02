Откроется уже завтра: что ждет гостей ВЭФ на Улице Дальнего Востока?

Для участников Восточного экономического форума запланирована программа, которая начнется в 10:00 на Улице Дальнего Востока. Гости международного события не только познакомятся с достижениями субъектов ДФО, но и смогут поучаствовать в играх и состязаниях, а также приобрести сувениры, посетить концерты и продегустировать продукты.