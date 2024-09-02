Откроется уже завтра: что ждет гостей ВЭФ на Улице Дальнего Востока?

Posted 2 сентября, 07:35
Published 2 сентября, 07:35
Modified 2 сентября, 07:39
Updated 2 сентября, 07:39
Уже завтра, 3 сентября, в Приморье торжественно откроется Улица Дальнего Востока, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для участников Восточного экономического форума запланирована программа, которая начнется в 10:00 на Улице Дальнего Востока. Гости международного события не только познакомятся с достижениями субъектов ДФО, но и смогут поучаствовать в играх и состязаниях, а также приобрести сувениры, посетить концерты и продегустировать продукты.
Более того, на ВЭФ-2024 впервые откроется Рыбный рынок, на котором приморские компании представят свою продукцию.
Масштабное мероприятие не обойдется без павильона Министерства спорта РФ «Спорт — норма жизни». Еще общественное пространство украсит павильон Приморья «Приморский край — маяк на карте России».
«Ключевое изменение в этом году — это акцент не только на экономику. Упор сделан на мастер-планы городов Приморья, которые позволяют по-другому взглянуть на регион. Нам важно, чтобы люди верили в то, что они смогут реализоваться и найти себя в ключевых городах Приморского края. В то, что те высокооплачиваемые рабочие места, которые появляются благодаря развитию экономики региона, — для них», — подчеркнул заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко.
Жители и гости региона смогут посетить выставку 7 и 8 сентября с 10:00 до 19:00. Однако желающим необходимо зарегистрироваться заранее на сайте, после чего нужно либо распечатать бесплатный билет, либо показать его электронную версию при входе.
«Напомним, ВЭФ проводится в Приморье ежегодно согласно Указу Президента России Владимира Путина. Главная цель форума — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — напомнили в администрации края.