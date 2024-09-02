Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим возглавит делегацию государства на ВЭФ-2024

Posted 2 сентября, 16:39
Published 2 сентября, 16:39
Modified 2 сентября, 16:49
Updated 2 сентября, 16:49
Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс. Холдинг 1MI — партнер форума.
«Официальная делегация Малайзии во главе с премьер-министром Анваром Ибрагимом примет участие в Восточном экономическом форуме. Этот визит знаменует собой углубление отношений между двумя странами», — сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай.
Ожидается, что в состав малайзийской делегации войдут Министр иностранных дел Малайзии Мохамад бин Хаджи Хасан, Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул бин Тенгку Абдул Азиз, главный министр Селангора Амирудин Шари, два заместителя министра, отвечающих за сельское хозяйство и экономику, и другие высокопоставленные должностные лица.
Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 209 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.
Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 212 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 86 странах мира, с 293 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.