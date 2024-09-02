РЭО сообщил о выпуске облигаций для финансирования МСК в Чувашии

Posted 2 сентября, 16:03
Published 2 сентября, 16:03
Modified 2 сентября, 16:03
Updated 2 сентября, 16:03
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что эти средства планируется использовать для строительства предприятия по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 30 тысяч тонн в год. Инвестор получит льготный заем за счет облигационного выпуска РЭО. Буцаев отметил, что строительство комплекса значительно поспособствует выполнению целей национального проекта «Экология», передает inkazan.ru.
Общая стоимость проекта составляет почти 458 миллионов рублей. В рамках концессионного соглашения предусмотрен капитальный грант в размере 152,6 миллиона рублей. Новый МСК будет возведен в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.
Напомним, РЭО был создан по распоряжению президента России более пяти лет назад для формирования комплексной системы управления ТКО в стране. Это позволит к 2030 году обеспечить 100-процентную сортировку отходов и снизить объем отходов, отправляемых на полигоны, на 50%. Достижение этих целей невозможно без перехода к экономике замкнутого цикла.