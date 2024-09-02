РЭО сообщил о выпуске облигаций для финансирования МСК в Чувашии

Напомним, РЭО был создан по распоряжению президента России более пяти лет назад для формирования комплексной системы управления ТКО в стране. Это позволит к 2030 году обеспечить 100-процентную сортировку отходов и снизить объем отходов, отправляемых на полигоны, на 50%. Достижение этих целей невозможно без перехода к экономике замкнутого цикла.