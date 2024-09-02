Школьные годы чудесные: во Владивостоке прошли линейки в первый учебный день

Все школы города провели линейки так, чтобы они запомнились, порадовали учащихся. В школе № 56, например, линейка прошла на новом стадионе (он был капитально отремонтирован нынешним летом, мало того, здесь же был построен физкультурно-оздоровительный центр, который будет функционировать круглый год).