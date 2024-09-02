Школьные годы чудесные: во Владивостоке прошли линейки в первый учебный день

Posted 2 сентября, 05:26
Published 2 сентября, 05:26
Modified 2 сентября, 05:28
Updated 2 сентября, 05:28
Более 60 тысяч учеников готовы сесть за парты в школах столицы ДФО. Среди них без малого семь тысяч — 6396 — первоклассников, для которых сегодняшний первый звонок, безусловно, стал незабываемым.
И конечно, для учеников 11-х классов торжественные линейки нынешнего года тоже были особенными — ведь они больше никогда не повторятся, впереди выпускной класс и взрослая жизнь.
Все школы города провели линейки так, чтобы они запомнились, порадовали учащихся. В школе № 56, например, линейка прошла на новом стадионе (он был капитально отремонтирован нынешним летом, мало того, здесь же был построен физкультурно-оздоровительный центр, который будет функционировать круглый год).
— Для первоклашек здесь подготовили театральный номер, участие в котором принимали не только школьники, но и учителя: участники представления выступили в роли Бременских музыкантов и организовали для малышей конкурсы и подвижные игры, — подчеркнули в пресс-службе администрации Владивостока.
А яркий праздник в преддверии Дня знаний прошёл в краевом центре в последний день лета — 31 августа. На центральной площади города детвору ждали тематические площадки, развернулись соревнования, а завершил все большой концерт с участием певицы Mary Gu.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как прошёл концерт певицы.