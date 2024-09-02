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Posted 1 сентября, 23:00

Published 1 сентября, 23:00

Modified 1 сентября, 23:00

Updated 1 сентября, 23:00

Социальные карты от Примсоцбанк: как работают, как получать выплаты и кэшбэк

Социальные карты от Примсоцбанк: как работают, как получать выплаты и кэшбэк

1 сентября 2024, 23:00
Фото: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Сюжет
Пенсионеры
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8KH5t2
Социальные карты Примсоцбанка — это специальные банковские продукты, разработанные для определенных групп граждан, которые могут получать социальные преимущества и услуги.

Карты используются для упрощения доступа к социальным выплатам, льготам и скидкам на товары и услуги, жизненно важные для определенных категорий населения, таких как: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны и другие.

На данный момент Примсоцбанк предлагает следующие тарифные планы социальных карт: «Приморец» «Карта жителя Хабаровского края» и «Социальный». Что объединяет эти продукты, какие у них есть преимущества, предназначение и плюсы, — расскажем далее.

Общие характеристики карт «Приморец», «Социальная» и «Карта жителя Хабаровского края»:

  • до 4% кэшбэка за покупки в аптеках, супермаркетах и универсамах: 1% — для всех клиентов, 4% — для категории клиентов «Пенсионные зачисления в Примсоцбанк»
  • 4 рубля кэшбэк за каждую поездку на общественном транспорте по картам
  • Выпуск и обслуживание — бесплатно
  • Начисление процентов на собственные средства на счете карты 4% годовых — если среднедневной остаток на карточном счете менее 100 тысяч рублей; 3% годовых — если среднедневной остаток более 100 тысяч рублей. Максимальная сумма начисления 500 000 рублей
  • SMS-информирование — бесплатно
  • Максимальный размер суммы вознаграждения за покупки 2500 рублей
  • Получение наличных в банкомате любого банка — без комиссии (в пределах льготного лимита выдачи наличных денежных средств в календарный месяц)
  • Стоимость обслуживания карты, в месяц — 0 рублей

Подробнее о каждом продукте:

  1. «Социальный»

Данная социальная карта от Примсоцбанка предназначена специально для получения пенсии из государственных фондов, пособий, социальных выплат, осуществления всех тех операций, которые возможны с банковскими картами:

  • оплата услуг мобильной связи
  • осуществление жилищно-коммунальных платежей
  • переводы денежных средств на другие счета
  • оплата покупок в магазинах и многое другое

Получить ее может любой гражданин Российской Федерации старше 14 лет. Заказать социальную карту можно самостоятельно на сайте или в любом офисе Банка.

  1. Социальная карта МИР «Приморец»

Данная карта является открытым проектом, реализуемым при поддержке правительства Приморского края. Его основной целью которого является улучшение качества жизни жителей края, нуждающихся в социальной поддержке.

Социальная карта «Приморец» может быть выдана некоторым категориям льготников краевого и федерального регистра. С полным списком категорий граждан, имеющих право на получение карты, можно ознакомиться в офисах банка, а также на сайте правительства.

Для оформления карты льготнику следует обратиться с заявлением в ближайший офис банка на территории Приморского края, предоставив паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. Также можно заказать карту самостоятельно на сайте Примсоцбанка, перейдя по ссылке.

  1. Карта жителя Хабаровского края

Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» — многофункциональный инструмент на базе банковской карты платежной системы «Мир», объединяющий транспортные, социальные и иные сервисы. Принять участие в проекте могут граждане Российской Федерации старше 14 лет.

Заказать социальную карту можно самостоятельно на сайте, а также по телефону: 8 800 350 42 02, — или в любом офисе Банка.

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#Общество#Пенсионеры#Инвалиды#Многодетные семьи#Ветераны#Пенсии#Приморский край#Примсоцбанк#Приморец#Кэшбэк
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