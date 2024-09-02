Социальные карты от Примсоцбанк: как работают, как получать выплаты и кэшбэк

Posted 1 сентября, 23:00
Published 1 сентября, 23:00
Modified 1 сентября, 23:00
Updated 1 сентября, 23:00
Карты используются для упрощения доступа к социальным выплатам, льготам и скидкам на товары и услуги, жизненно важные для определенных категорий населения, таких как: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны и другие.
На данный момент Примсоцбанк предлагает следующие тарифные планы социальных карт: «Приморец» «Карта жителя Хабаровского края» и «Социальный». Что объединяет эти продукты, какие у них есть преимущества, предназначение и плюсы, — расскажем далее.
Общие характеристики карт «Приморец», «Социальная» и «Карта жителя Хабаровского края»:
Подробнее о каждом продукте:
Данная социальная карта от Примсоцбанка предназначена специально для получения пенсии из государственных фондов, пособий, социальных выплат, осуществления всех тех операций, которые возможны с банковскими картами:
Получить ее может любой гражданин Российской Федерации старше 14 лет. Заказать социальную карту можно самостоятельно на сайте или в любом офисе Банка.
Данная карта является открытым проектом, реализуемым при поддержке правительства Приморского края. Его основной целью которого является улучшение качества жизни жителей края, нуждающихся в социальной поддержке.
Социальная карта «Приморец» может быть выдана некоторым категориям льготников краевого и федерального регистра. С полным списком категорий граждан, имеющих право на получение карты, можно ознакомиться в офисах банка, а также на сайте правительства.
Для оформления карты льготнику следует обратиться с заявлением в ближайший офис банка на территории Приморского края, предоставив паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. Также можно заказать карту самостоятельно на сайте Примсоцбанка, перейдя по ссылке.
Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» — многофункциональный инструмент на базе банковской карты платежной системы «Мир», объединяющий транспортные, социальные и иные сервисы. Принять участие в проекте могут граждане Российской Федерации старше 14 лет.
Заказать социальную карту можно самостоятельно на сайте, а также по телефону: 8 800 350 42 02, — или в любом офисе Банка.