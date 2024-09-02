ТОП-5 косметологических процедур, которые чаще всего делают жители Приморья — врач

Posted 2 сентября, 04:30
Published 2 сентября, 04:30
Modified 2 сентября, 04:31
Updated 2 сентября, 04:31
Приморье развивается не только как туристический регион, но и как центр современной косметологии. Жители края все чаще обращаются к специалистам за услугами по уходу за кожей и поддержанию эстетики. Врач и заведующая Центром лечебной косметологии «Краевого клинического кожно-венерологического диспансера» Юлия Гаврилова раскрыла самые популярные процедуры у приморцев и дала рекомендации по уходу за кожей.
1. Плазмотерапия
Одной из популярных процедур оказалась плазмотерапия. Это инновационная процедура, основанная на использовании плазмы собственной крови пациента. Этот метод стимулирует регенерацию клеток кожи, устраняет возрастные изменения и улучшает общий тонус.
«Плазмотерапия помогает восстановить упругость и эластичность кожи, а также уменьшается пигментация и мелкие морщины», — отмечает Юлия Гаврилова.
2. Криотерапия
Криотерапия — метод лечения холодом, который применяется для омоложения кожи и улучшения ее состояния. Процедура улучшает микроциркуляцию, уменьшает воспалительные процессы и ускоряет регенерацию клеток. Криотерапия также помогает бороться с акне и другими проблемами кожи.
Врач-косметолог подчеркивает, что этот метод подходит для широкого спектра задач по улучшению внешности.
3. Лазерные шлифовки
Лазерные шлифовки позволяют избавиться от рубцов, последствий акне и других дефектов кожи. Лазерные лучи проникают в глубинные слои кожи, стимулируя процесс её обновления.
По мнению Юлии Гавриловой, лазерные шлифовки стоит рассматривать как эффективное средство для борьбы с пигментацией и первыми признаками старения.
4. Эпиляция
Удаление нежелательных волос (эпиляция) востребовано среди большинства россиян. В Приморье особенно популярны различные методы эпиляции, начиная от классического воска и заканчивая лазерной эпиляцией. Процедура позволяет на долгое время забыть о лишних волосах и обеспечивает гладкость кожи.
5. Коррекция бровей
Правильная форма бровей способна изменить внешность и сделать лицо более выразительным. Коррекция бровей — одна из самых популярных процедур у женщин в Приморье. Специалисты предлагают различные техники, начиная от классического выщипывания и заканчивая более сложными процедурами, такими как микроблейдинг.
Другие популярные процедуры в Приморье и рекомендации по уходу за собой
Большая часть приморцев находится под воздействием солнечных лучей значительное время года, что делает необходимым использование солнцезащитных средств. Юлия Гаврилова рекомендует обязательно включать в уход солнцезащитный крем и средства с SPF.
«Летом добавьте в свой уход гидрофильное масло или мицеллярную воду для лучшего очищения кожи от загрязнений», — советует специалист.
Статистика по эстетическим процедурам
Чтобы быть привлекательными, россияне также регулярно пользуются различными уходовыми и эстетическими услугами:
Мужчины чаще всего посещают парикмахеров, что ежегодно подтверждается социологическими исследованиями.
По мнению приморского специалиста, уход за кожей, волосами и ногтями должен быть постоянным и комплексным на протяжении всего года, чтобы поддерживать их здоровье и привлекательность.
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