ТОП-5 косметологических процедур, которые чаще всего делают жители Приморья — врач

Приморье развивается не только как туристический регион, но и как центр современной косметологии. Жители края все чаще обращаются к специалистам за услугами по уходу за кожей и поддержанию эстетики. Врач и заведующая Центром лечебной косметологии «Краевого клинического кожно-венерологического диспансера» Юлия Гаврилова раскрыла самые популярные процедуры у приморцев и дала рекомендации по уходу за кожей.