Традиционному тайфуну быть? — синоптики рассказали о погоде во время ВЭФ в Приморье

Какая погода ожидается в период прохождения ВЭФ во Владивостоке?

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Тайфуны довольно часто наведывались в Приморский край в период проведения Восточного экономического форума. Какая синоптическая обстановка прогнозируется в этом году? — узнаете в материале «Восток-Медиа».