vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября, 23:28

Published 1 сентября, 23:28

Modified 1 сентября, 23:31

Updated 1 сентября, 23:31

Какая погода ожидается в период прохождения ВЭФ во Владивостоке?

Традиционному тайфуну быть? — синоптики рассказали о погоде во время ВЭФ в Приморье

1 сентября 2024, 23:28
Фото: vostokmedia.com

Какая погода ожидается в период прохождения ВЭФ во Владивостоке?

Сюжет
Погода
Тайфуны довольно часто наведывались в Приморский край в период проведения Восточного экономического форума. Какая синоптическая обстановка прогнозируется в этом году? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

По данным «Примгидромета», в регион нередко наведываются тайфуны в начале осень. Синоптики рассказали, ожидать ли тропический шторм в дальневосточной столице в период прохождения Восточного экономического форума.

Довольно часто тайфунная деятельность приходится на конец августа и начало сентября.

«При этом, зачастую, тайфуны норовят выходить в Японское море, угрожая Приморскому краю», — отметили в метеослужбе.

Разрушительный шторм Shanshan не нанес удара по региону из-за антициклона, который заблокировал ему дорогу.

Наводнения и отмена авиарейсов: тайфун Shanshan ударил по Японии — что ждет Приморье?
Узнать подробнее

На сегодняшний день зарождения других тайфунов не предвидится. Во Владивостоке будет хорошая погода. Синоптическая обстановка может измениться только к выходным, 7–8 сентября.

Ранее «Восток-Медиа» писало о первых похолоданиях в сентября в Приморском крае.

Температура упадет, пойдут дожди: синоптики рассказали о погоде в сентябре в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Лето порадует напоследок: жара ворвется в Приморский край — когда?«Будет настоящее сражение»: тайфун и циклон надвигаются на ПриморьеУ солнечной погоды передышка: ливни и наступление осени ожидается в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Восточный экономический форум#Примгидромет#Приморский край#Тайфуны#Синоптика#Японское море#Антициклон
Подпишитесь
Популярное