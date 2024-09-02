Традиционному тайфуну быть? — синоптики рассказали о погоде во время ВЭФ в Приморье

Posted 1 сентября, 23:28
Published 1 сентября, 23:28
Modified 1 сентября, 23:31
Updated 1 сентября, 23:31
По данным «Примгидромета», в регион нередко наведываются тайфуны в начале осень. Синоптики рассказали, ожидать ли тропический шторм в дальневосточной столице в период прохождения Восточного экономического форума.
Довольно часто тайфунная деятельность приходится на конец августа и начало сентября.
«При этом, зачастую, тайфуны норовят выходить в Японское море, угрожая Приморскому краю», — отметили в метеослужбе.
Разрушительный шторм Shanshan не нанес удара по региону из-за антициклона, который заблокировал ему дорогу.
На сегодняшний день зарождения других тайфунов не предвидится. Во Владивостоке будет хорошая погода. Синоптическая обстановка может измениться только к выходным, 7–8 сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о первых похолоданиях в сентября в Приморском крае.