В споре рождается истина: «На пляжах Приморья самые лучшие закаты» — жители региона

Posted 2 сентября, 06:04
Published 2 сентября, 06:04
Modified 2 сентября, 06:06
Updated 2 сентября, 06:06
Заход солнца в бухте Анна можно было бы спутать с закатом на дивных заграничных островах. Однако некоторые приморцы давно знают, что местная природа по-своему особенна.
«Помню, отдыхали на Бали в 2018 году, а друзья были на Мальдивах. В дружеском чате скидывали фото закатов и начался спор, где же солнце садится красивее. В итоге сошлись во мнении, что во Владивостоке день заканчивается тоже эффектно. После этого начали чаще путешествовать по Приморью. Каждый сезон открываем новые локации», — поделилась горожанка дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Триозерье тоже впечатляет туристов в Приморье.