vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 06:04

Published 2 сентября, 06:04

Modified 2 сентября, 06:06

Updated 2 сентября, 06:06

О невероятных закатах на побережье Приморского края высказались местные жители

В споре рождается истина: «На пляжах Приморья самые лучшие закаты» — жители региона

2 сентября 2024, 06:04
Фото: hardkorushka_25

О невероятных закатах на побережье Приморского края высказались местные жители

Сюжет
Туризм
Чудеснейший закат на идеальном пляже поразил многих подписчиков новых медиа. Некоторые жители региона давно считают, что закаты в Приморье действительно самые поразительные.

Заход солнца в бухте Анна можно было бы спутать с закатом на дивных заграничных островах. Однако некоторые приморцы давно знают, что местная природа по-своему особенна.

«Это Мальдивы или Бали?» — невероятно красивый закат на пляже в Приморье — фото
Узнать подробнее
«Помню, отдыхали на Бали в 2018 году, а друзья были на Мальдивах. В дружеском чате скидывали фото закатов и начался спор, где же солнце садится красивее. В итоге сошлись во мнении, что во Владивостоке день заканчивается тоже эффектно. После этого начали чаще путешествовать по Приморью. Каждый сезон открываем новые локации», — поделилась горожанка дальневосточной столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Триозерье тоже впечатляет туристов в Приморье.

Это рай на Земле? — популярность невероятно красивого пляжа в Приморье растет — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
На «пляже для избранных» не протолкнуться в Приморье — фотоБолее 50 тысяч человек посетили уникальную выставку в аэропорту ВладивостокаЛето заканчивается, торопитесь: идеальнейший пляж пустует в Приморье в жаркую погоду
#Новости#Общество#Владивосток#Туризм#Природа#Пляжи#Приморский край#Путешествия#Приморье
Подпишитесь
Популярное