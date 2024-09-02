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Posted 2 сентября, 07:24

Published 2 сентября, 07:24

Modified 2 сентября, 07:26

Updated 2 сентября, 07:26

Огромный хищный кабан стал объектом обсуждения в соцсетях в Приморском крае

«Вкусняшка для тигруль» или «гангстер леса»? Кабана-секача обсуждают в Приморье

2 сентября 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney

Огромный хищный кабан стал объектом обсуждения в соцсетях в Приморском крае

Сюжет
Тигр
В Приморье обсуждают кабана, который попал в объектив фотоловушки в нацпарке. Гигант с огромными клыками показался некоторым пользователям сети «закуской» для тигров.

Огромный кабан-секач попал в объектив фотоловушки национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Гигантский зверь с громадными клыками быстро стал предметом обсуждения в сети. Жители края оставили множество комментариев под его фото в новых медиа.

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В социальных сетях обсуждения не прекращаются:

«Мощный товарищ»;
«Интересно, как он плавает далеко? Копытцами, тонкими ногами грести неудобно же»;
«Зеленый кабанище»;
«Ну красавец ведь».

Некоторые комментаторы спорят — царь тайги это или закуска для полосатых хищников:

«Какая вкусняшка для тигруль бегает»;
«Это настоящие гангстеры леса, секачу лучше на дороге не попадаться».

Ранее «Восток-Медиа» писало о тигре, которого внезапно захотелось потискать жителям Приморья.

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