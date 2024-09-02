«Вкусняшка для тигруль» или «гангстер леса»? Кабана-секача обсуждают в Приморье

Posted 2 сентября, 07:24
Published 2 сентября, 07:24
Modified 2 сентября, 07:26
Updated 2 сентября, 07:26
Огромный кабан-секач попал в объектив фотоловушки национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Гигантский зверь с громадными клыками быстро стал предметом обсуждения в сети. Жители края оставили множество комментариев под его фото в новых медиа.
В социальных сетях обсуждения не прекращаются:
«Мощный товарищ»;
«Интересно, как он плавает далеко? Копытцами, тонкими ногами грести неудобно же»;
«Зеленый кабанище»;
«Ну красавец ведь».
Некоторые комментаторы спорят — царь тайги это или закуска для полосатых хищников:
«Какая вкусняшка для тигруль бегает»;
«Это настоящие гангстеры леса, секачу лучше на дороге не попадаться».
Ранее «Восток-Медиа» писало о тигре, которого внезапно захотелось потискать жителям Приморья.