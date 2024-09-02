vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября, 05:32

Published 2 сентября, 05:32

Modified 2 сентября, 07:35

Updated 2 сентября, 07:35

Отразится ли тайфун «Яги» на погоде в Приморском крае?

«Зарождение тайфунов закончится не скоро»: повлияет ли новый шторм YAGI на Приморье?

2 сентября 2024, 05:32
Фото: pxhere.com

Отразится ли тайфун «Яги» на погоде в Приморском крае?

Сюжет
Погода
Синоптики рассказали, нанесет ли вихрь «Яги» удар по Приморскому краю. Также специалисты заявили, что тайфунная активность будет продолжаться долго.

На Филиппинских островах вновь образовался тропический шторм. Но из-за влияния материкового антициклона тайфун YAGI не несет угрозы региону, сообщает «Примгидромет». Вихрь направится в сторону Вьетнама через остров Хайнань, который находится далеко от Приморья. Поэтому, вероятнее всего, он не нанесет удара по краю.

Дышать стало легче: похолодание усилится в Приморье — когда?
Узнать подробнее

Однако специалисты заявили, что тайфунная деятельность в Тихом океане закончится не скоро.

«Но вероятность их влияния на погоду в нашем крае с каждым днем будет все ближе и ближе к нулю», — отметили в метеослужбе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде, которая будет господствовать в Приморье во время ВЭФ-2024.

Традиционному тайфуну быть? — синоптики рассказали о погоде во время ВЭФ в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый тропический шторм идет в сторону Японского моря: дойдёт ли до Приморья?Третий за август: еще один тайфун зарождается в Тихом океане — что ждет Приморье?Опасный полярный фронт находится вблизи Приморья
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Вьетнам#Примгидромет#Приморский край#Приморье#Тихий океан
Подпишитесь
Популярное