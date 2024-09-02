«Зарождение тайфунов закончится не скоро»: повлияет ли новый шторм YAGI на Приморье?

Posted 2 сентября, 05:32
Published 2 сентября, 05:32
Modified 2 сентября, 07:35
Updated 2 сентября, 07:35
На Филиппинских островах вновь образовался тропический шторм. Но из-за влияния материкового антициклона тайфун YAGI не несет угрозы региону, сообщает «Примгидромет». Вихрь направится в сторону Вьетнама через остров Хайнань, который находится далеко от Приморья. Поэтому, вероятнее всего, он не нанесет удара по краю.
Однако специалисты заявили, что тайфунная деятельность в Тихом океане закончится не скоро.
«Но вероятность их влияния на погоду в нашем крае с каждым днем будет все ближе и ближе к нулю», — отметили в метеослужбе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде, которая будет господствовать в Приморье во время ВЭФ-2024.