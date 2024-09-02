«Зарождение тайфунов закончится не скоро»: повлияет ли новый шторм YAGI на Приморье?

На Филиппинских островах вновь образовался тропический шторм. Но из-за влияния материкового антициклона тайфун YAGI не несет угрозы региону, сообщает «Примгидромет». Вихрь направится в сторону Вьетнама через остров Хайнань, который находится далеко от Приморья. Поэтому, вероятнее всего, он не нанесет удара по краю.