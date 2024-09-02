Засуха и подтопления: об аномалиях жаркого августа в Приморье рассказали синоптики

Осадки тоже удивили синоптиков, — дожди распределились по региону неравномерно. На северо-западе выпало 2,1 — 3,2 месячные нормы, а на юго-востоке зафиксирован дефицит осадков, — всего 40 — 68% от нормы. В восточных районах непогода принесла среднее количество воды — 90 — 102% от месячной нормы.