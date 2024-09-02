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Posted 2 сентября 2024, 03:30

Published 2 сентября 2024, 03:30

Modified 2 сентября 2024, 03:32

Updated 2 сентября 2024, 03:32

Август выдался необычайно жарким и щедрым на осадки в Приморском крае

Засуха и подтопления: об аномалиях жаркого августа в Приморье рассказали синоптики

2 сентября 2024, 03:30
Фото: vostokmedia.com.

Август выдался необычайно жарким и щедрым на осадки в Приморском крае

Сюжет
Погода
Специалисты зафиксировали и необычайно высокие температуры, и избыток осадков в некоторых районах. Не обошлось даже без засухи в Приморье.

Последний месяц выдался теплее, чем обычно, сообщает «Примгидромет».

«Среднемесячная температура воздуха превысила климатические значения на 0,2 — 2,6 градуса», — отметили в метеослужбе.

Осадки тоже удивили синоптиков, — дожди распределились по региону неравномерно. На северо-западе выпало 2,1 — 3,2 месячные нормы, а на юго-востоке зафиксирован дефицит осадков, — всего 40 — 68% от нормы. В восточных районах непогода принесла среднее количество воды — 90 — 102% от месячной нормы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в период проведения Восточного экономического форума во Владивостоке.

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