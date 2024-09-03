Арктика в Приморье: участники ВЭФ-2024 знакомятся с тематическими павильонами — фото

Posted 3 сентября 2024, 01:06
Published 3 сентября 2024, 01:06
Modified 3 сентября 2024, 07:20
Updated 3 сентября 2024, 07:20
Восточный экономический форум начался во Владивостоке. Корреспондент «Восток-Медиа» уже побывал в павильоне Национального парка «Земля леопарда».
Теперь делимся атмосферой около павильона Арктики, который расположился в корпусе А. Важно отметить, что развитие арктических территорий станет важной темой для ВЭФ-2024.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие ограничения действуют в период проведения форума в краевой столице. Запреты коснутся охотников, автомобилистов и строителей.