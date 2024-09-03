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Posted 3 сентября, 01:06

Published 3 сентября, 01:06

Modified 3 сентября, 07:20

Updated 3 сентября, 07:20

Павильон Арктики представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Арктика в Приморье: участники ВЭФ-2024 знакомятся с тематическими павильонами — фото

3 сентября 2024, 01:06
Фото: vostokmedia.com

Павильон Арктики представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

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Восточный экономический форум
Сегодня, 3 сентября, стартовал Восточный экономический форум на Русском острове. Гости мероприятия продолжают знакомиться с тематическими зонами, представленными в корпусах ДВФУ.

Восточный экономический форум начался во Владивостоке. Корреспондент «Восток-Медиа» уже побывал в павильоне Национального парка «Земля леопарда».

Целое здание в корпусе: нацпарк «Земля леопарда» на ВЭФ-2024 — фото
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Теперь делимся атмосферой около павильона Арктики, который расположился в корпусе А. Важно отметить, что развитие арктических территорий станет важной темой для ВЭФ-2024.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие ограничения действуют в период проведения форума в краевой столице. Запреты коснутся охотников, автомобилистов и строителей.

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