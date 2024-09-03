Более половины предпринимателей «Открытия» перешли в ВТБ

Как пишет издание inkazan.ru, в рамках слияния банк ВТБ уже интегрировал в свою сеть свыше 75 процентов отделений банка «Открытие». На данный момент 182 филиала в 49 российских регионах уже сменили свои вывески, и к концу года все 230 офисов «Открытия» будут функционировать под брендом ВТБ. В общей сложности сеть ВТБ насчитывает свыше 1,4 тысячи отделений, далее, согласно стратегии развития, она должна расшириться до 1,8 тысячи к 2026 году.