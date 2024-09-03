Более половины предпринимателей «Открытия» перешли в ВТБ

Posted 3 сентября, 12:30
Published 3 сентября, 12:30
Modified 3 сентября, 12:30
Updated 3 сентября, 12:30
При этом он подчеркнул, что 75% из них сделали это полностью онлайн. ВТБ планирует завершить процесс перевода всех клиентов «Открытия» к октябрю, после чего удаленное обслуживание последнего будет прекращено.
Как пишет издание inkazan.ru, в рамках слияния банк ВТБ уже интегрировал в свою сеть свыше 75 процентов отделений банка «Открытие». На данный момент 182 филиала в 49 российских регионах уже сменили свои вывески, и к концу года все 230 офисов «Открытия» будут функционировать под брендом ВТБ. В общей сложности сеть ВТБ насчитывает свыше 1,4 тысячи отделений, далее, согласно стратегии развития, она должна расшириться до 1,8 тысячи к 2026 году.
Денис Бортников подчеркнул, что объединение двух системообразующих крупнейших российских финансовых организаций — ВТБ и «Открытие» — является одним из самых значительных проектов на отечественном финансовом рынке как по масштабу, так и по технической реализации. Более 50% клиентов «Открытия» уже обслуживаются в ВТБ, и до конца октября планируется завершить переход клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, а до конца года — провести ребрендинг офисной сети «Открытия».