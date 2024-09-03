Дома и на работе — пример для подражания: ещё одна семейная история «ТГК-14»

Posted 2 сентября, 21:53
Published 2 сентября, 21:53
Modified 2 сентября, 21:55
Updated 2 сентября, 21:55
Руководитель абонентской группы Читинского Теплоэнергосбыта (филиала ПАО «ТГК-14») Екатерина Обертас отвечает за качество отношений компании с потребителями. Вся группа — это коллектив из 23 человек, которые объясняют посетителям расчётно-кассового центра, из чего складывается тариф, производят расчеты и перерасчёты, помогают переоформить клиентский договор, разобраться с квитанциями или задолженностями.
— Мы стараемся в каждом случае найти индивидуальный подход, чтобы клиенту было максимально комфортно. Порой приходится и конфликтные ситуации разрешать. Но чаще всего нам удаётся все вопросы урегулировать на месте — люди остаются благодарны за то, что мы помогли решить их запрос, — рассказывает Екатерина Обертас.
Сама Екатерина пришла на Читинскую ТЭЦ-2 сразу после вуза, 25 лет назад. Поначалу работала инспектором, затем — инженером цеха тепловых сетей. С мужем познакомилась на работе — Сергей Обертас был старшим мастером энергогруппы на той же Читинской ТЭЦ-2. Сергей и Екатерина нашли общие и взаимный интересы в 2000 году, в процессе подготовки слёта молодых специалистов — это традиционное ежегодное мероприятие, которое «ТГК-14» организует для своих сотрудников на турбазе у озера Арахлей.
Слаженная командная работа для Екатерины Обертас — одна из главных ценностей. В коллективе абонентской группы начальник — пример для подражания. Коллеги, как и их руководитель, стремятся быть общительными, лёгкими на подъём и готовыми прийти на выручку смежникам из отдела по работе с населением в разноске квитанций или обходе должников. Такова жизнь: люди не всегда понимают, что качество коммунальных услуг зависит не только от усердия поставщика, но и от добросовестности плательщиков.
В семье Екатерины и Сергея Обертас — четверо детей. Родители предоставили им полную свободу выбора профессии. Старшая дочь Светлана получила диплом антрополога, сын Александр учится в медицинском колледже, двое младших — школьники. По словам Екатерины, дети охотно участвуют в мероприятиях, которые «ТГК-14» или администрация Читы организуют для энергетиков или всех горожан. Пока ребятишки ходили в детский сад, компания возмещала стоимость родительской платы. Поддержкой была и компенсация стоимости путёвки в летний лагерь на каждого ребенка, и ежемесячная выплата за многодетность.
— Ничего невозможного нет, когда есть помощь и понимание в семье! — объясняет Екатерина секрет создания гармонии в больших и малых коллективах.
Напомним 2024 указом президента объявлен Годом семьи. «ТГК-14» всегда поддерживала семейные ценности. В компании действует Коллективный договор, в соответствии с социальными гарантиями которого каждому сотруднику предоставляются различные льготы, а семьям с детьми — особое внимание.
Более половины льгот в компании — это добровольные обязательства компании сверх требований законодательства: дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты при рождении /усыновлении ребенка; дополнительные оплачиваемые отпуска и подарки при поступлении ребенка в первый класс; дополнительные оплачиваемые отпуска при регистрации брака как работников, так и детей работников; выплаты матерям по беременности и родам, а также выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
Программа мер поддержки трудового коллектива уже сейчас включает в себя более двадцати социально значимых инициатив. Более пяти из них были внедрены за последние два года. Например, выплата материальной помощи при уходе в ежегодный отпуск, компенсация за тепловую энергию, компенсация платы за обучение в высшем или среднем учебном заведении, компенсация питания рабочим и другие.