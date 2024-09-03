Дома и на работе — пример для подражания: ещё одна семейная история «ТГК-14»

Слаженная командная работа для Екатерины Обертас — одна из главных ценностей. В коллективе абонентской группы начальник — пример для подражания. Коллеги, как и их руководитель, стремятся быть общительными, лёгкими на подъём и готовыми прийти на выручку смежникам из отдела по работе с населением в разноске квитанций или обходе должников. Такова жизнь: люди не всегда понимают, что качество коммунальных услуг зависит не только от усердия поставщика, но и от добросовестности плательщиков.