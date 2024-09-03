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Posted 3 сентября, 02:14

Published 3 сентября, 02:14

Modified 3 сентября, 07:20

Updated 3 сентября, 07:20

Динозавр украсил Улицу Дальнего Востока на ВЭФ в Приморье

Древнейший хищник привлек внимание гостей ВЭФ во Владивостоке — видео

3 сентября 2024, 02:14
Фото: vostokmedia.com

Динозавр украсил Улицу Дальнего Востока на ВЭФ в Приморье

Сюжет
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум продолжается во Владивостоке. Участники мероприятия знакомятся с арт-объектами на территории ДВФУ. Например, на Улице Дальнего Востока разместили динозавра.

Сегодня, 3 сентября, на территории Дальневосточного федерального университета невероятно красочно. Организаторы украсили общественное пространство уникальными арт-объектами. А артисты в ярких одеяниях поднимают настроение участником ВЭФ.

Гуляющие на Улице Дальнего Востока обратили внимание на амурозавра, — аниматроник вымершей рептилии. Фигура не только отлично выполнена, но и двигается, издавая звуки, весьма реалистично.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Стивен Сигал выступит в роли спикера на ВЭФ-2024.

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