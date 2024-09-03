Древнейший хищник привлек внимание гостей ВЭФ во Владивостоке — видео

Posted 3 сентября, 02:14
Published 3 сентября, 02:14
Modified 3 сентября, 07:20
Updated 3 сентября, 07:20
Сегодня, 3 сентября, на территории Дальневосточного федерального университета невероятно красочно. Организаторы украсили общественное пространство уникальными арт-объектами. А артисты в ярких одеяниях поднимают настроение участником ВЭФ.
Гуляющие на Улице Дальнего Востока обратили внимание на амурозавра, — аниматроник вымершей рептилии. Фигура не только отлично выполнена, но и двигается, издавая звуки, весьма реалистично.