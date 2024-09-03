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Posted 3 сентября, 08:34

Published 3 сентября, 08:34

Modified 3 сентября, 09:23

Updated 3 сентября, 09:23

Едет важное авто: водители разъехались в стороны в центре Владивостока — видео

Едет важное авто: водители разъехались в стороны в центре Владивостока — видео

3 сентября 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Автомобили
В час-пик на одной из самых оживлённых улиц Владивостока — Светланской — автомобилисты пропустили машину скорой помощи, несмотря на плотный поток автомобилей.

В условиях стеснённого движения на Светланской улице, где каждый день проезжают тысячи автомобилей, водители не остались равнодушны и пропустили скорую помощь, которая ехала на вызов в час-пик:

Видео: vostokmedia.com.

Такое поведение стало особенно заметным в последние недели, отмечают местные медики.

«Это действительно помогает нам быстрее реагировать на вызовы и спасать жизни», — рассказал «Восток-Медиа» врач одной из местных бригад скорой помощи.
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