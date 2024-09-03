Едет важное авто: водители разъехались в стороны в центре Владивостока — видео

Posted 3 сентября, 08:34
Published 3 сентября, 08:34
Modified 3 сентября, 09:23
Updated 3 сентября, 09:23
В условиях стеснённого движения на Светланской улице, где каждый день проезжают тысячи автомобилей, водители не остались равнодушны и пропустили скорую помощь, которая ехала на вызов в час-пик:
Такое поведение стало особенно заметным в последние недели, отмечают местные медики.
«Это действительно помогает нам быстрее реагировать на вызовы и спасать жизни», — рассказал «Восток-Медиа» врач одной из местных бригад скорой помощи.