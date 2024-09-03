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Posted 3 сентября, 10:56

Published 3 сентября, 10:56

Modified 3 сентября, 10:56

Updated 3 сентября, 10:56

Картина дня в Приморье: рыжая красавица, важное авто в городе и первый день ВЭФ-2024

Картина дня в Приморье: рыжая красавица, важное авто в городе и первый день ВЭФ-2024

3 сентября 2024, 10:56
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Рыжая красавица

Красотка с густой рыжей шевелюрой показалась на Русском острове во Владивостоке и попала в объектив камеры. Ее приветливый взгляд так и чарует.

Рыжая красавица встречает гостей на Русском острове во Владивостоке — видео
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Важное авто в городе

В час-пик на одной из самых оживлённых улиц Владивостока — Светланской — автомобилисты пропустили машину скорой помощи, несмотря на плотный поток автомобилей.

Едет важное авто: водители разъехались в стороны в центре Владивостока — видео
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Первый день ВЭФ-2024

Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал на кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с ярких событий и активного участия многочисленных делегатов. Утром к началу мероприятий собрались сотни людей, ожидающих открытия площадок форума.

Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги первого дня
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